Z jednej strony mecze tych samych wielkich firm grających przeciwko sobie w Champions League trochę się przejadają, z drugiej zaś niewątpliwie chcielibyśmy znaleźć się w tym gronie i podziwiać nasze rodzime zespoły. Powtarzające się nazwy drużyn w europejskiej elicie: Barcelona, PSG Real Madryt, Arsenał czy Bayern Monachium, świadczą o tym, że ekipy te dominują w swoich ligach. I dominują od lat, ale co jakiś czas w tym gronie pojawia się jakiś nowy gracz, jak na przykład Newcastle czy Atalanta. Taki powiew świeżości, ale też sygnał, że za plecami gigantów również odbywa się wyścig, pojawiają się zespoły, które mają ambicje dołączyć do tego grona. Spójrzmy choćby na Premier League, gdzie dawno przestało obowiązywać hasło "wielka czwórka", ale zamiast czwórki jest nawet sześć lub siedem zespołów, które chcą i mają realne szanse zdobyć bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

Teraz przenosimy się na rodzime boiska. Po piątkowym meczu Zagłębia Lubin z GKS Katowice (0:2) liderem pozostała Wisła Płock, która w niedzielę zagra z Rakowem Częstochowa. Zatem drużyna, która w ostatnich 12 spotkaniach dwa razy wygrała, osiem razy zremisowała i dwa przegrała, jest na szczycie tabeli, ponieważ Zagłębie nie wykorzystało okazji, by przynajmniej na kilkanaście godzin znaleźć się na czele (tak byłoby przy wygranej). Sytuacja jest dynamiczna, gdyż w pierwszej czwórce różnica punktowa wynosi tylko jeden punkt. Mało tego - między liderem a drużyną zamykającą tabelę (w tej chwili Bruk- Bet Termalica Nieciecza) dystans ten to zaledwie 11 punktów.

Nieco koloryzując, można więc stwierdzić, że w Ekstraklasie każda drużyna ma zbliżone szanse na mistrzostwo, ale jednocześnie każda z drużyn musi uważać, by nie znaleźć się w strefie spadkowej. Emocje zatem będą towarzyszyć niemal każdemu spotkaniu, bo stawka jest ogromna.

Tymczasem zerknijmy na trwające do 25 lutego zimowe okienko transferowe. Sporo mówi się o tym, że nowy właściciel Widzewa Łódź, Robert Dobrzycki zamierza przywrócić czasy świetności klubu. Kilkanaście wydanych milionów euro robi wrażenie, aczkolwiek wielkość wydawanych sum nie zawsze musi iść w parze z sukcesami. Dla jednych "niestety", dla innych "na szczęście". Po tym, co jesienią stało się z warszawską Legią muszę przyznać, że transfery Widzewa nie wywołują u mnie emocji. Oba kluby wykazały podobny trend, czyli zaczęły sięgać po polskich piłkarzy, którzy ostatnio lub nieco dawniej byli powoływani do reprezentacji Polski, ale których kariera w zagranicznych klubach nie potoczyła się tak, jak by sobie wymarzyli.

Będziemy więc ponownie oglądać na polskich boiskach Bartosza Drągowskiego, Przemysława Wiśniewskiego (obaj w barwach Widzewa), którzy dołączają do reprezentantów grających w Legii: Kacpra Urbańskiego, Damiana Szymańskiego czy Kamila Piątkowskiego. Co z tego wyniknie? Trudno przewidzieć. Okaże się, czy łódzkie transfery były trafione, dowiemy się też, czy nowy trener Legii Marek Papszun uratuje twarz pionu sportowego klubu i udowodni, że letnie transfery piłkarzy były trafione, że tkwi w drużynie ogromny potencjał, tylko błędny był wybór trenera (Edwarda Iordanescu).

Mój brak zachwytu nad ruchami Widzewa bierze się stąd, że ten letni zaciąg do Legii na razie zawodzi. Z drugiej strony widzimy odpływ młodych zawodników. Najpierw, jeszcze latem, Legię opuścił Jan Ziółkowski (ok. 6 mln euro), kilka tygodni temu sensację wzbudziły przenosiny Oskara Pietuszewskiego do FC Porto (kwota może dojść do 10 mln euro). Również kilka dni temu z Pogodni Szczecin do Lazio został sprzedany 19-letni Adrian Przyborek (4,5 mln euro). Cieszy, że Ziółkowski we Włoszech radzi sobie nieźle, że Pietuszewski na dzień dobry pokazał się świetnie. Kwoty transferowe też robią wrażenie, ale chciałbym doczekać sytuacji, w której o tych najbardziej obiecujących młodych polskich piłkarzy najpierw będą biły się najzamożniejsze polskie kluby. Jeśli Legia miała (a może ma) ambicje być polskim Bayernem, jeśli wielki chce być Widzew, to o wartego 4-5 mln euro polskiego młodzieżowca najpierw te kluby powinny toczyć bój ze sobą. Powinny przejmować te talenty, rozwijać i dopiero potem sprzedawać je za wielokrotnie więcej. Jeśli Widzew wydaje 4,5 mln euro na 27-letniego Wiśniewskiego, to też mógłby kupować takie perełki, jak Przyborek. Pietruszewski do Porto powinien wyjeżdżać za kilkadziesiąt mln euro nie z Białegostoku (z całym szacunkiem do Jagi), a z Warszawy czy Łodzi.

Na dziś oczywiście brzmi to absurdalnie, bowiem zarówno Legia, jak i Widzew są dziś sąsiadami ze strefy spadkowej, ale tak według mnie powinna wyglądać normalność w Ekstraklasie. Marzy mi się powrót do czasów, gdy na polskim rynku bezkonkurencyjna była Legia Warszawa, która była w stanie ściągnąć każdego polskiego piłkarza, ale za jej plecami czaiły się Widzew i Lech. Nazwy klubów są tu przypadkowe, symboliczne. Chodzi o ogólny model ligi.

