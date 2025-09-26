Dziekanowski: Rajović na razie powinien uczyć się od Pululu

Przypominam miejsca drużyny Adriana Siemieńca, ponieważ jest to zespół, który w ostatnich latach utrzymuje wysoki poziom. I to bez względu na kadrowe zmiany wśród piłkarzy, które zachodzą. Szkoleniowiec Jagi ugruntował swoją mocną pozycję na rynku trenerskim, a przy tym jego drużyna ma też swój styl - gra ofensywnie, na dużej intensywności, potrafi tworzyć zaskakujące, ciekawe akcje w polu karnym rywali.

Trzeba jednak przyznać, że w środowy wieczór przy Łazienkowskiej Legia wyglądała lepiej, zwłaszcza w drugiej połowie. Owszem, wynik mógł być inny, gdyby gospodarze wykorzystali jedną z kilku dogodnych sytuacji, bądź gdyby przy którymś z dwóch nieuznanych goli zawodnicy gości (Vital i Pululu) byli dosłownie o centymetry przed linią obrony, a nie za nią.

Tak, Legia wygląda coraz lepiej, ale wciąż gubi punkty. Nie da się też nie zauważyć tych większych, jak i mniejszych mankamentów. Największym jest kłopot z napastnikami. Po takim czasie można już powiedzieć, że Mila Rajović nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań i nakładów finansowych. W meczu z Jagiellonią często był w powietrzu, ale nie potrafił zrobić pożytku z dośrodkowań, które trafiły na jego głowę. Nie było ich wiele, ale co najmniej w dwóch sytuacjach dobry napastnik poradziłby sobie lepiej (że przypomnę w tym miejscu o cudownym trafieniu Roberta Lewandowskiego w czwartkowym spotkaniu z Realem Oviedo).

O ile jeszcze jego głowa często jest najwyżej w polu karnym, to zupełnie nie radzi sobie, gdy dostaje piłkę do nogi i jest tyłem do bramki. Po meczu z Jagiellonią trener Iordanescu powinien zaordynować rosłemu napastnikowi analizę gry Pululu. Oczywiście pod kątem tego, jak utrzymać się z piłką u nogi i zrobić z tego pożytek. Nie wspomnę już o sprinterskich pojedynkach Duńczyka. Niestety zagrywanie do niego prostopadłej piłki, gdy musi wyprzedzić któregoś z obrońców, nie ma większego sensu. Na razie Rajović nie wygląda na napastnika wyższego formatu niż Tomas Pekhart. Obym się mylił.

Nie wiem natomiast dlaczego po przerwie, trener Legii nie zdecydował się wprowadzić Antonio Čolaka, którego klub ściągał w trybie awaryjnym. Nie bardzo rozumiem też decyzji, by wprowadzać na boisko Kacpra Urbańskiego w roli bocznego pomocnika, czy też skrzydłowego. Ten zawodnik jest potencjalną gwiazdą całej Ekstraklasy, ale jego największe atuty do tej pory widzieliśmy wtedy (na przykład w reprezentacji Polski), gdy grał w środku boiska w roli ofensywnego pomocnika. W zestawieniu z Juergenem Elitimem i Bartoszem Kapustką, to powinien być najsilniejszy środek boiska w Polsce.

W końcu - co czynię z satysfakcją - mogę w tym miejscu pochwalić Arkadiusza Recę. Lewy obrońca Legii, obok bramkarza Jagiellonii Sławomira Abramowicza, był najjaśniejszą postacią tego spotkania.

Byłem też pod wrażeniem Oskara Pietuszewskiego. 17-letni zawodnik mocno uprzykrzał życie Pawłowi Wszołkowi. Takich perełek chciałoby się widzieć w naszych klubach jak najwięcej. Niestety wielu ich nie ma, a co mnie martwi, to fakt, że po odejściu z Legii Jana Ziółkowskiego, nie widzę piłkarzy, którzy mogą pójść w ślady Pietuszewskiego i przebojem wejść do jedenastki warszawskiej drużyny.

Tymczasem nie ma utalentowanej młodzieży nie tylko w wyjściowym składzie, ale próżno ich wypatrywać wśród wchodzących rezerwowych. Rumuński szkoleniowiec dostał wielu nowych, wartościowych zawodników do pierwszej drużyny, natomiast z tych młodych, którzy trenowali z "jedynką" za kadencji Goncaio Feio ostali się jedynie Wojciech Urbański i Jakub Żewłakow. Z tego co obaj pokazali do tej pory, trudno dojść do konkluzji, że to diamenty wymagające ostatnich szlifów.

Przed wieczornym spotkaniem dwóch czołowych drużyn naszej ligi, obejrzałem też spotkanie Pucharu Polski między Legią II i Górnikiem Zabrze. I z przykrością muszę stwierdzić, że trochę rozumiem podejście Iordanescu do młodych zawodników z zaplecza - nie ma tam kogoś, kto jakoś szczególnie by się wyróżniał…

