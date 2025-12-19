Dziekanowski: Legia - niekończące się klubowe rewolucje

Patrząc na to, co dzieje się w Legii w ostatnich latach, to nasuwają mi się skojarzenia z popularnym programem telewizyjnym, pt. "Kuchenne rewolucje". Jeśli ktoś nie zna tego telewizyjnego show, to wspomnę, że polega on na tym, że do mającej kłopoty restauracji przyjeżdża Magda Gessler, diagnozuje problem, a następnie proponuje swoje rozwiązania. Właściciel danej restauracji ma tylko dwa wyjścia - albo akceptuje całość propozycji, czyli zmianę wystroju, zmianę menu, a także godzi się na zmiany personalne i rewolucja albo zostanie przeprowadzona, albo propozycji nie akceptuje i rewolucja się nie odbywa. Czyli de facto wyjście jest jedno - jeśli Magda Gessler przyjeżdża, to oznacza, że właściciel na rewolucję się zgadza. Nie ma tu miejsca na żadne negocjacje, kompromisy. Odbywa się to na zasadzie: "my way, or the highway".

W przypadku programu telewizyjnego, mówimy o mniejszych czy trochę większych restauracjach w najróżniejszych zakątkach naszego kraju. Ich właścicielami są często ludzie, którzy o gastronomii nie mają pojęcia. Zarobili parę groszy dajmy na to w Anglii, wrócili do Polski i zamarzyła im się włoska restauracja, ale nie wiedzą na przykład, że w oryginalnej włoskiej paście carbonara nikt nie używa śmietany. Mamy więc często do czynienia z amatorami, marzycielami. Wydaje się, że przypadku Legii powinno być inaczej. Właściciel klubu, nawet jeśli na początku na biznesie piłkarskim się nie znał, to po tylu latach powinien już doskonale się znać. Jeśli pojawiały się wizje, że Legia będzie takim polskim Bayernem Monachium, czy Ajaxem Amsterdam, to dziś w klubie powinna być zbudowana pewna solidna struktura, która jest nienaruszalna.

Przyjście nowego trenera nie powinno być klubową rewolucją, tylko ewentualnie pewną ewolucją w szatni i sztabie szkoleniowym. Każda rozmowa szefów pionu sportowego z kandydatem na trenera powinna kończyć się decyzją czy wizja danego szkoleniowca wpisuje się w politykę klubową, czy też nie. Czy zmieniamy szefa kuchni, czy szukamy innego kandydata. Nie powinno być tak, że nowemu szefowi kuchni pozwalamy zmienić całkowicie nie tylko kartę dań, ale też wystrój, szyld i generalnie zlecić mu przeprowadzenie generalnego remontu. A tak właśnie w Legii, w ostatnim czasie wyglądają zmiany trenerów - właściciel musi akceptować wszelkie zachcianki nowego szkoleniowca, a z każdą zmianą wiąże się przestawianie ścian nie tylko działowych, ale i tych nośnych. Czyli wręcz naruszana jest struktura budynku…

Marek Papszun wyrobił sobie w Rakowie Częstochowę nazwisko trenera-fachowca, ale też wiadomo, że z racji swojego dość mocnego charakteru miał tam dużą swobodę decydowania o wielu innych sprawach. W zasadzie jego szefem był tylko właściciel klubu, Michał Świerczewski. Sukces sprawił, że taka formuła może być akceptowalna w tak małym klubie, jak Raków. Przypomnę, że trenerem-instytucją próbował być też Michał Probierz w Cracovii (będąc trenerem został też wiceprezesem), co pokazało, że w dużych klubach nie ma to racji bytu.

Legia jako organizacja powinna być klubem o innym kalibrze aniżeli Raków, czy Cracovia. Nie twierdzę, że ma tam obowiązywać ład korporacyjny, ale jeśli Legia ma być polskim Bayernem, to trener musi być elementem polityki klubu, a nie odwrotnie. Klub nie może układać się organizacyjnie pod trenera.

W kwestii zmian strukturalnych Legii dowiedzieliśmy się dziś, że odchodzi Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny i pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmuje Marcin Herra. Nie są to jednak korekty w pionie sportowym. Tymczasem problemem Legii jest to, że w kwestiach sportowych jest wiele ośrodków decyzyjnych, ale niekoniecznie wszyscy wiosłują w jeden rytm i w tym samym kierunku. W warszawskim klubie Marek Papszun znajdzie się w środowisku, gdzie każdemu wydaje się, że wie najlepiej. Trudno wierzyć, że może zatem liczyć na życzliwość, na pełne wsparcie. Jak piłkarz na boisku, zwłaszcza na pozycji rozgrywającego - będzie musiał mieć oczy dookoła głowy.

Czego należy oczekiwać od nowego trenera? Biorąc pod uwagę jak ślimaczy jest tegoroczny wyścig o mistrzostwo Polski, to tytuł nie powinien być rozpatrywany w kategorii cudu. Również miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach - to minimum. Uniknięcie spadku i ogłaszanie tego jako sukces będzie natomiast spektakularną porażką.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii Polsat Sport

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marek Papszun Michal Dubiel/REPORTER East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News