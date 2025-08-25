Dziekanowski: Klubowo marzy nam się europejska czołówka, ale wciąż górę bierze amatorstwo

Marzy nam się rywalizacja z europejskimi potęgami, powoli zmniejszamy do nich dystans, ale droga wydaje się jeszcze daleka, gdyż w mentalności piłkarzy, jak również trenerów i działaczy, wciąż pojawiają się pewne amatorskie symptomy.

Zwracałem już uwagę na tę wątpliwą - moim zdaniem - konieczność przekładania ligowych spotkań, żeby oszczędzać siły na eliminacje europejskich rozgrywek. W ten weekend nie odbyły się dwa spotkania 6. kolejki Ekstraklasy: Raków - Lech i Legia - Jagiellonia. Nasi pucharowicze dostali taką furtkę w trakcie eliminacji, że mogą przełożyć dwa mecze ligowe i z niej korzystają. Z jednej strony chcemy więc być jak najbliżej europejskiej czołówki, ale staramy się to robić tak, żeby się nie zmęczyć, żeby nie nakładać na piłkarzy za dużej presji. Widzę tu pewnego rodzaju sprzeczność.

Z taką taryfą ulgową proces adaptacji do gry na najwyższym poziomie opóźnia się. Czkawka dopada nasze drużyny wcześniej czy później, trudny staje się też przeskok zawodników z naszej ligi, którzy trafiają do lepszych klubów. Okazuje się bowiem, że potrzebują czasu, by przyzwyczaić się do innych standardów i wyższych wymagań.

Wracając do trwających eliminacji do europejskich pucharów, jest duża szansa - i trzymam za to mocno kciuki - by cztery nasze zespoły dostały się do fazy ligowej. Co prawda będzie to tylko Liga Konferencji, bo Lech nie ma już żadnych szans na odrobienie strat z meczu z Genkiem i awans do Ligi Europy. Droga mistrza Polski w tych eliminacjach też jest w pewnym sensie papierkiem lakmusowym naszych możliwości - dla nas drużyny z Belgii, czy Holandii, a więc lig, które są poza czołową piątką (Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Francja), to wciąż odległa galaktyka.

Warto zaznaczyć, że nie było w tych eliminacjach kompromitacji, czyli porażki z jakimś dużo niżej notowanym rywalem. Niemiłą niespodzianką była porażka w wyjazdowym meczu Legii z Larnaką, ale w spotkaniu z Hibernianem znowu wyglądało to nieżle. Może nie idealnie, nawet nie bardzo dobrze (byłoby tak przy wygranej 3:0, na którą była szansa), ale można mieć nadzieję, że w czwartek przy Łazienkowskiej podopieczni Edwarda Iordanescu nie dadzą sobie wyrwać awansu.

Natomiast poza meczami w rozgrywkach europejskich moją uwagę przykuła sytuacja z innego podwórka. Po meczu Górnika Zabrze z GKS Katowice (3:0) natknąłem się na informację, że zawodnicy poprosili trenera Michała Gašparíka o dwa dni wolnego.

- Nic z tego, od niedzieli pracujemy normalnie - stwierdził Słowak.

Ekipa z Zabrza po drugiej tak efektownej wygranej (tydzień temu pokonali 3:0 Pogoń Szczecin) w derbach Śląska, awansowali na pozycję wicelidera. Trener mówi, że "drużyna walczy i ciągnie w jednym kierunku. Nasza piłka wygląda i ładnie, i skutecznie". I ewidentnie zabrzanie nabrali wiatru w żagle.

Dlatego też prośba piłkarzy wydaje się być absurdalna. Zamiast korzystać z tej dobrej passy, zamiast iść za ciosem, to zawodnikom zamarzył się krótki odpoczynek. Bez sensu. Tym bardziej, że za chwilę będą mieli trochę wolnego za względu na przerwę reprezentacyjną. Wtedy będą mogli odpocząć, aczkolwiek często bywa tak, że dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach zaburza rytm. Po co więc ryzykować i tracić ten rytm na własną prośbę. Bardzo dobrze, że trener Gašparík nie uległ tym prośbom i stanowczo odmówił. Zapewne zawodnicy nie są z tego zadowoleni i już dziś potrafię sobie wyobrazić sytuację, że za jakiś czas, gdyby Górnikowi zaczęło iść nieco gorzej, wrócą pretensje o te dni wolne, a do mediów zaczną przeciekać informacje, jak to trener zmusza ich do robienia rzeczy ponad ich siły…

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na skład narodowościowy Górnika - większość tworzą obcokrajowcy. Z wyjątkiem Lukasa Podolskiego są to zawodnicy, którzy nie zrobili i nie mają szans na zrobienie wielkiej kariery w topowych ligach, ale w Polsce czują się gwiazdami i pozwalają sobie na takie gwiazdorskie prośby…

1.FSV Mainz - 1.FC Koeln 0-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Dariusz Dziekanowski Artur Szczepanski/REPORTER / Facebook.com/RobertSzewczykOlsztyn / Artur Szczepanski/REPORTER East News