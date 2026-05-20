Dzieje się po mistrzostwie Lecha. Media: Oferta dla trenera. Podano kraj

Wojciech Kulak

Lech Poznań drugi rok z rzędu ma swój wielki moment. "Kolejorz" zaledwie kilka dni temu zdobył dziesiąty tytuł mistrza kraju w historii i w kolejnym sezonie powalczy o trzecie trofeum z rzędu. Czy z Nielsem Frederiksenem na ławce trenerskiej? Najnowsze informacje w sprawie szkoleniowca na antenie "meczyki.pl" przekazał Tomasz Włodarczyk. Duńczyk miał rzekomo otrzymać kuszącą ofertę z zachodniej części Europy. Teraz musi podjąć kluczową decyzję.

Gdyby pod uwagę brać tylko mistrzostwa Polski, to Nielsa Frederiksena śmiało moglibyśmy określić najlepszym trenerem pracującym w PKO BP Ekstraklasie. Duńczyk ma stuprocentową skuteczność, bo z "Kolejorzem" wywalczył dwa tytuły w dwa sezony. Mało kto w stolicy Wielkopolski wyobraża sobie teraz, by owocna współpraca ze Skandynawem miała dobiec końca.

Nie wszystko zależy jednak od polskich działaczy. Jeszcze przed ostatnim meczem sezonu rozpoczęły się dyskusje związane z przyszłością szkoleniowca. Zachwyceni kibice chcieliby dalej oglądać 55-latka na ławce trenerskiej. Dobre wyniki uzyskiwane z "Kolejorzem" zostały jednak zauważone poza granicami naszego kraju. Najnowszymi informacjami na "meczyki.pl" podzielił się Tomasz Włodarczyk.

I brzmią one dla wielkopolskiego giganta co najmniej niepokojąco. "Nie jest to fałszywa gra Frederiksena. Kontrakt z Lechem mu pasuje, ale ma też inne opcje, zapytania i propozycje na stole. (…) Według mojej wiedzy, jeden z tropów prowadzi do Anglii, do Championship. Tym klubem jest Watford, który miałby coś Nielsowi Frederiksenowi proponować. (…) Pojawia się pytanie: Co na końcu wybierze? Porozumienie z Lechem czy na tym etapie bez klauzul bez przedłużenia zdecydowanie się na inny kierunek" - ujawnił dziennikarz.

Decyzja powinna zostać podjęta w miarę szybko, ponieważ przerwy między sezonami w piłce trwają dosyć krótko. Mało czasu na odpoczynek mają zwłaszcza takie drużyny jak Lech, które niebawem przystąpią do boju o europejskie puchary. Ekipa ze stolicy Wielkopolski znów powalczy o Champions League. I oby tym razem misja zakończyła się sukcesem. Na razie podopiecznych Nielsa Frederiksena czeka ostatnia potyczka w PKO BP Ekstraklasie. Tekstowa relacja na żywo z meczu "Kolejorza" z Wisłą Płock w Interia Sport.

