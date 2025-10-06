Ostatni dni nie były dobre dla Wieczystej. Najpierw w czwartek w meczu na szczycie tylko zremisowała z Wisłą 1:1, a w niedziele uległa Odrze Opole. Zwycięstwo odniosła "Biała Gwiazda" i strata do pierwszego miejsca urosła do siedmiu punktów. To było za wiele dla właściciela Wieczystej. Cecherz jeszcze tego samego dnia został zwolniony i ruszyła maszyna w poszukiwaniu nowego szkoleniowca.

Jak wiadomo, Wojciech Kwiecień, jest też zapalonym kibicem Wisły, przez lata chodził na jej mecz i jest właścicielem loży. Doskonale pamięta najlepsze czasy na przełomie XX i XXI wieku, kiedy krakowianie święcili sukcesy. Wówczas jednym z trenerów był Dan Petrescu, a jednym z zawodników Kazimierz Moskal.

Rumuński szkoleniowiec w 2006 roku pracował jednak przez dziewięć miesięcy. Odszedł, bo piłkarzom nie podobał się treningowy reżim. Kibice zapałali jednak do niego sympatią i wielokrotnie przewijał się jako możliwy nowy trening. Być może zapamiętał go też właściciel Wieczystej, bo Petrescu znalazł się na liście życzeń. Zwłaszcza że obecnie nie pracuje w żadnym klubie.

Byli trenerzy Wisły kandydatami do Wieczystej

Drugim kandydatem jest Moskal, jedna z ikon Wisły. Zresztą to właśnie on na kilka dni zastąpił w 2006 orku Petrescu i poprowadził zespół w towarzyskim meczu z Sevillą. Potem trzy razy był pierwszym trenerem Wisły, ale przede wszystkim grał w niej przez dziewięć lat. "Biała Gwiazda" była zresztą jego ostatnim pracodawcą. Od ponad roku nie prowadził żadnej drużyny.

Nowym trenerem miał więc zostać Petrescu lub Moskal - potwierdza to też portal kr24.pl Nieoficjalnie właściciel Wieczystej miał zaoferować kilkaset tysięcy euro za poprowadzenie drużyny do końca sezonu. Z naszych informacji wynika, że szybko wzrosły szanse Polaka. Petrescu miał odpowiedzieć, że do końca roku na objęcie zespołu nie pozwalają mu inne obowiązki.

Kazimierz Moskal AFP

Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

