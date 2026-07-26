Dwóch rannych "w sercu Łodzi". Cztery gole, zasłużeni reprezentanci bez błysku

Mecz Widzew Łódź - Motor Lublin można było zapowiadać, jako starcie zespołów, które dokonały głośnych transferów reprezentantów Polski. Łodzianie pozyskali Karola Świderskiego, który ma na swoim koncie 51 meczów z orzełkiem na piersi. Z kolei zespół z Lublina sięgnął po Bartosza Bereszyńskiego, który zagrał 59 razy w narodowych barwach. Trener Widzewa Aleksandar Vuković postanowił, że Świderski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty zobaczyliśmy jednak Bereszyńskiego, który wrócił do polskiej ligi po blisko 10 latach.

Wstrząs w Łodzi, a potem cios za ciosem

Gospodarze od początku przejęli inicjatywę, ale w 13. minucie pechowo stracili gola. Niefortunnie piłkę uderzył Sebastian Bergier, który trafił do własnej siatki. Piłka odbiła się od słupka i Bartłomiej Drągowski nie był w stanie nic zrobić.

Lublinianie długo nie cieszyli się z prowadzenia. Najpierw na listę strzelców wpisał się Mariusz Fornalczyk, który z bliskiej odległości skierował głową piłkę do siatki. Chwilę później Bergier zrehabilitował się za samobójcze trafienie i rzut karny zamienił na gola.

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Ostatnie minuty pierwszej połowy nie należały do najładniejszych. Było niewiele składnych akcji, a piłkarze skupili się bardziej na wzajemnym przeszkadzaniu niż grze w piłkę. - Miałem być tam, gdzie byłem i zamknąć tę akcję. Cieszę się, że to się udało - skomentował w przerwie Fornalczyk przed kamerami Canal+.

Szybkie wyrównanie i mecz rozpoczął się "od nowa"

Po zmianie stron błyskawicznie do remisu doprowadził Mbaye Ndiaye, który popisał się niesygnalizowanym, ale bardzo precyzyjnym strzałem zza pola karnego. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od słupka i zatrzepotała w siatce bezradnego Drągowskiego.

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W 65. minucie nastąpił moment, na który czekało wielu kibiców. Na placu gry pojawił się Świderski, który zastąpił Angela Baenę. 29-latek ostatni raz w polskiej lidze zagrał w 21 grudnia 2018 roku w barwach Jagiellonii Białystok. Rywalem "Dumy Podlasia" był Piast Gliwice, a młody wówczas napastnik strzelił gola w zremisowanym 1:1 spotkaniu. Później ruszył na podbój świata i występował w Charlotte FC, Hellasie Werona, PAOK Saloniki i Panathinaikosie Ateny.

Łodzianie w końcówce meczu mieli kilka dobrych okazji, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Próbowali Fran Alvarez i Mariusz Fornalczyk, ale nie znaleźli już sposobu na Mihaia Popę.

Widzew w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Z kolei Motor na własnym obiekcie podejmie Jagiellonię Białystok.

Statystyki meczu Widzew Łódź 2 - 2 Motor Lublin Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 18 11 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 11 5 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 55 61

Widzew Łódź - Motor Lublin w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl

Widzew Łódź - Motor Lublin w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy NIJAKOWSKI PRZEMYSLAW Newspix.pl





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