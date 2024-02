Dwa zęby wybite. Lech zmarnował wielką szansę, zaskakujące okoliczności

Niedosyt, nawet duży niedosyt. Lech chciał w Poznaniu osiągnąć coś więcej

W Poznaniu zaś czuć duży niedosyt. Mówił o tym sam trener Mariusz Rumak , bo "Kolejorz" zmarnował wielką szansę, by objąć prowadzenie w tabeli Ekstraklasy , pierwszy raz od początku sierpnia. Tak cennego prowadzenia, bo po ciężkim początku rundy wiosennej, zarazem przed... jeszcze trudniejszymi wyzwaniami . We wtorek poznaniacy zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, później w Ekstraklasie czekają ich dwa wyjazdy: do Częstochowy i Zabrza. - Czujemy niedosyt, duży niedosyt, zwłaszcza po meczu przy takiej publiczności. Na dole czuć było, jak ten obiekt żył - mówił poznański szkoleniowiec o dopingu ponad 32 tys. kibiców.

Piątek, godzina 9.00 - Rumak ma gotowy skład. W sobotę jest on już inny

Murawski zaś był graczem wyjściowej jedenastki aż do... sobotniego południa. - Przychodzę na zbiórkę, a "Muraś" mówi, że całą noc wymiotował i jest odwodniony. No to go wysłałem do domu, by drużyny nie zaraził. Musieliśmy na szybko skład korygować, nawet stałe fragmenty, które w tygodniu trenowaliśmy. Nie miało to jednak większego wpływu na mecz, bo przecież trenujemy ze sobą od długiego czasu. Natomiast scenariusz były inne - podkreślił Rumak.