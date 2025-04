Dwa trafienia na oczach blisko 40 tys. widzów w Poznaniu. Bohater asystował

Lech tym razem zagrał swoje spotkanie jako pierwszy spośród "Wielkiej Trójki", która prawdopodobnie między sobą rozstrzygnie kwestię mistrzostwa Polski. Jagiellonia tym razem zagra w niedzielę, a Raków - w poniedziałek. I gdyby znów zawiódł, cierpliwość kibiców pewnie by się mogła skończyć. Serię dwóch porażek poznaniacy już wiosną mieli, z Lechią i Rakowem. Zareagowali na to trzema kolejnymi zwycięstwami, ale ostatnio znów przegrali dwa razy z rzędu. A to kosztowało ich spadek z pierwszego miejsca na trzecie. Reklama

A czy mógł stracić punkty w starciu z Koroną, która jest o 10 pozycji niżej w tabeli od niego? Jak najbardziej. Obecna tabela trochę zakłamuje to, co działo się w tej rundzie. Jacek Zieliński dobrze przepracował z zespołem z zespołem przerwę zimową - kielczanie z drużyny będącej w okolicach strefy spadkowej stali się ekipą doganiającą środek tabeli. Trochę mącił ten obraz ostatni mecz z Radomiakiem, pierwszy przegrany w tym roku w lidze, niemniej w tabeli tej rundy Korona była do piątku czwarta, a Lech - siódmy. I to już wiele mówi.

Lech Poznań - Korona Kielce. Znakomita okazja Korony, później odpowiedź Lecha. Radość kibiców przy Bułgarskiej

Duże zdziwienie wśród poznańskich kibiców wywołał skład "Kolejorza". Klub z Poznania organizował przy okazji starcia z Koroną akcję "Kibicuj z Klasą", darmowy wstęp miały zorganizowane grupy młodzieży szkolnej. To spowodowało, że na trybunach zasiadło blisko 37,5 tys. widzów, frekwencja fenomenalna. A Frederiksen zareagował podobną akcją w składzie drużyny, wystawił od początku czerech młodzieżowców. Bynajmniej występy Kornela Lismana czy Wojciecha Mońki nie były oczywiste, skoro na ławce zostali Alex Douglas czy Daniel Hakans. A do tego poza składem znaleźli się Radosław Murawski i Antonio Milić, klub - jako oficjalną wersję - przedstawił "drobne urazy". Reklama

Poznaniacy od początku przejęli inicjatywę, łatwo przedostawali się w okolice pola karnego Korony, ale jak to przeważnie tej wiosny ma miejsce, później brakuje wykończenia akcji. Dopiero strzał z dystansu Patrika Walemarka w 16. minucie wywołał jęk tysięcy dzieci na trybunach stadionu w Poznaniu. A później Mikael Ishak źle przyjął piłkę, gdy mógł znaleźć się sam przed Rafałem Mamlą.

21-letni bramkarz Korony nie miał za wiele pracy, wystarczyła czujność. Skapitulował jednak w 30. minucie, tu większych szans nie miał. Nono źle wybił piłkę, przejął 35 metrów od bramki Antoni Kozubal. A później sam gol był już zasługą duetu Ali Gholizadeh - Walemark. Zagrali "klepkę", Irańczyk znalazł się sam na sam i kopnął do siatki przy słupku.

A Korona miała czego żałować. Mogła prowadzić kilka minut wcześniej, gdy Mariusz Fornalczyk obiegł Rasmusa Carstensena, a później wystawił futbolówkę Pedro Nuno. Ten zaś fatalnie spudłował. A dosłownie sekund przed bramką Lecha minimalnie spudłował Martin Remacle.

Okazje Lecha, ostatni kwadrans miał należeć do gości z Kielc. Nacisnęli. I zostali ukarani

Można się było spodziewać, że w drugiej połowie Korona tak nie zostawi sprawi, choć stadion w Poznaniu - historycznie - zupełnie jej nie leży, wygrała tu tylko dwukrotnie na 18 meczów. To początkowo Lech był bliżej podwyższenia wyniku Walemark uderzył tuż obok słupka, za chwilę Carstesen w niego trafił. Lech w tym sezonie wygrał niemal wszystkie mecze, w których jako pierwszy strzelał gola - 16 z 18. I chciał mieć spokój w końcówce. Reklama

Nie wykorzystał jednak swoich okazji, w 74. minucie świetną miał rezerwowy Daniel Hakans, ale piłkę z linii bramkowej wybił Pau Resta.

Trener Korony Jacek Zieliński / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Ostatni kwadrans to zwykle czas ekipy trenera Zielińskiego, wtedy bywa najgroźniejsza. I teraz też zepchnęła Lecha do obrony, jej pressing dawał liczne przechwyty i ponowienia akcji. Bliski był Fornalczyk, celnie uderzył Miłosz Strzeboński, ale jeden wypad Lecha, kapitalne podanie Walemarka na wolne pola do Ishaka załatwiło sprawę. Szwed trafił w 83. minucie na 2:0.

Lech do niedzieli będzie wiceliderem. A jak odpowie Jagiellonia?

Statystyki meczu Lech Poznań 2 - 0 Korona Kielce Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 14 17 Strzały celne 5 5 Strzały niecelne 5 8 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 105 83

