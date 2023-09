Dwa rzuty karne w meczu na szczycie. Sensacyjny lider!

Na jakiekolwiek wnioski jest oczywiście za wcześnie, ale na początku rozgrywek Śląsk i Jagiellonia spisują się nadspodziewanie dobrze. Obecnie są to najlepsze drużyny w lidze, nikt ostatnio nie miał lepszej passy . Wrocławianie w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki nie byli pewni utrzymania, białostoczanie również bardzo późno zapewnili sobie ligowy byt. Jak jest teraz? Zupełnie inaczej. Aby znaleźć te zespoły w tabeli, musimy zerknąć na sam szczyt. Jaga przed pierwszym gwizdkiem sędziego była liderem PKO Ekstraklasy (Legia ma dwa punkty mniej i jedno zaległe spotkanie), a Śląsk był trzecią siłą ligi . Analizując wyniki zarówno ekipy z Dolnego Śląska, jak i z Podlasia, murowania bramki się nie spodziewaliśmy. Jedni i drudzy byli na fali. Jagiellonia wygrała cztery mecze z rzędu, w tym dwa aż 4:1 (z Puszczą i Górnikiem) . Śląsk również ma pełne prawo pochwalić się imponującą serią trzech zwycięstw . Rozpoczęli ją budować od wygranego meczu na Tarczyński Arena z Lechem Poznań 3:1, następnie wygrali po 2:0 na boiskach Widzewa i Pogoni.

Śląsk - Jagiellonia. Erik Exposito nie zmienił klubu

W ostatnim czasie Raków Częstochowa chciał ściągnąć napastnika Śląska - Erika Exposito. Mistrzowie Polski mieli wyłożyć duże pieniądze i postawić ultimatum. Klub z Wrocławia nie skusił się na propozycję, a czas na jej przyjęcie już wygasł. O komentarz odnośnie aktualnej sytuacji Hiszpana został poproszony trener Jacek Magiera. - Nie chcę, żeby ktokolwiek stawiał nam jakieś ultimatum. Z jakiej racji, z jakiej pozycji? Jesteśmy klubem, który chce zdecydowanie lepiej prezentować się niż w tamtym sezonie. Jeżeli będziemy każdą ofertę przyjmować, to niestety nie zrobimy progresu - powiedział w przedmeczowym wywiadzie w Canal+.



- Rozmawiałem z Ratuszem, z prezydentem miasta i z ludźmi, którzy są blisko klubu, że Erik jest nie na sprzedaż. Dla nas wszystkich była to rzecz oczywista. Erik zostaje, ma kontrakt ważny przed rok. Co się wydarzy po sezonie, zobaczymy. Być może przedłużymy propozycję podpisania nowego kontraktu. Dzisiaj o tym nie myślimy, bo dzisiaj najważniejsza jest Jagiellonia. Potwierdzić mogę, że Erik zostaje, pomaga zespołowi, dalej ma być liderem w szatni i na boisku - dodał szkoleniowiec.



Exposito pojawił się w wyjściowym składzie, by polować na kolejne w tym sezonie bramki, ale w pierwszej połowie najczęściej do sytuacji strzeleckich dochodził Mateusz Żukowski. Dwie próby skrzydłowego bez większych problemów wybronił jego były klubowy kolega Zlatan Alomerović (obaj występowali razem w Lechii Gdańsk). Pierwsza część gry zawiodła, nikt nie chciał zagrać odważniej.