Dwa kluby Ekstraklasy przed koniecznością zmian. Brak będzie oznaczał kłopoty

Odpowiedź na pytanie, który z polskich pucharowiczów przystąpi do nowego sezonu z innego pułapu niż dotychczas, w teorii wydaje się dość prosta - skoro Lukas Podolski przejął większościowy pakiet akcji Górnika Zabrze, możemy mówić o nowej rzeczywistości. W praktyce jest jednak inaczej, bo - przynajmniej na razie - w Górniku niewiele się zmieni. Szerzej o planach Podolskiego pisaliśmy w poprzednim tygodniu. W skrócie: nowi wicemistrzowie Polski nie zejdą ze ścieżki, którą kroczyli jako klub miejski, a celem na najbliższy czas jest rozwój klubowych struktur i infrastruktury, nie zaś budowa kompletnie nowego zespołu.

Pucharowiczem, który zmieni się zdecydowanie mocniej, będzie Jagiellonia Białystok, co wymusza nie tylko odejście Afimico Pululu, jednego z najlepszych napastników Ekstraklasy, ale też moment, do którego doszli na Podlasiu. Kolejne słabe okienko przełoży się na sezon, w którym czwarty z kolei medal może stać się niemożliwy.

Jagiellonia musi równać w górę

Jagiellonia w mijających dwóch i pół roku wypracowała około sto milionów złotych zysku - to kwota, na którą - po odjęciu kosztów - sumują się sukcesy sportowe w Polsce i w Europie oraz wychodzący transfer Oskara Pietuszewskiego. Do tej pory Jaga przyzwyczaiła do oszczędnej polityki, ale już obecny sezon pokazał, że o ile jest to księgowo rozsądne, o tyle sportowo niezwykle ryzykowne. Przez większość sezonu drużyna Adriana Siemieńca - kadrowo ograniczona choćby brakiem solidnych skrzydłowych robiących "liczby", albo niezbyt jakościową ławką rezerwowych, punktowała na poziomie przeciętniaka ligi, czerpiąc długotrwały profit z bardzo udanego startu sezonu. Ma świetnego trenera potrafiącego wyciągać z drużyny maksimum, ale doszła do momentu, kiedy większym ryzykiem dla niej stało się niewydawanie pieniędzy, niż robienie tego. Zwłaszcza w obliczu posiadania tak pokaźnego zysku z lat ubiegłych.

Trudno nie mieć szacunku do podejścia Łukasza Masłowskiego, który mówi, że nie po to Jagiellonia uciekła znad krawędzi, gdy to widmo finansowej zapaści było naprawdę realne, by teraz nagle znów pójść w stronę finansowego ryzyka, natomiast przy rosnącej lidze, Europa bez odpowiednich nakładów może Białostoczanom odjechać. Polityka transferowa Jagi ma się teraz zmienić, o czym mówił Interii w styczniu jej dyrektor sportowy. Zmianę wymuszają konieczność, zdrowy rozsądek i możliwości.

Ten sezon pokazał, że w Jagiellonii nie przeprowadzono skutecznej analizy potrzeb. W niedawnym meczu z Pogonią Szczecin (3:2) przekonaliśmy się, jak ten zespół jest w stanie grać, gdy będzie mógł czerpać z mocnych skrzydłowych. Tego dnia Siemieniec miał sporo szczęścia, bo Kajetan Szmyt i Alejandro Pozo trafili na swój dzień konia, dzięki czemu Jagiellonia grała w podobnym stylu do ekipy, która dwa lata wcześniej świętowała mistrzostwo Polski. Ale takich meczów, w których mogła liczyć na swoich skrzydłowych. było bardzo mało.

Gol Kajetana Szmyta był pierwszym trafieniem jakiegokolwiek skrzydłowego Jagi od dwóch miesięcy. Przy golu na 2:0 mieliśmy świetną asystę Pozo, ale była jest dopiero jego druga asysta na wiosnę przy dwóch wcześniejszych w całej jesieni. Co więcej - to nie było tak, że partnerzy psuli jego podania, bo bazując na xA czyli asystach oczekiwanych, mieliśmy na tamten moment wynik 4,04, zatem Alex Pozo miał dokładnie tyle samo asyst, ile powinien mieć z jakości swojej gry. Możemy tylko się zastanawiać, gdzie by była Jagiellonia, gdyby dostarczono do niej lepszych skrzydłowych. Albo w drugą stronę - gdzie by była, gdyby nie miała Adriana Siemieńca, który nawet przeciętnych piłkarzy jest w stanie wycisnąć jak cytrynę.

Cracovia musi przestać równać w dół

Na szczęście Jagiellonia dochodzi już do wniosku, że w jej obecnej sytuacji największym ryzykiem jest nie ryzykować. Jest to element, który pozwala jej kibicom wierzyć, że kolejny sezon nie musi okazać się przejściowym. Pod tym względem znacznie gorzej wygląda sytuacja w Cracovii - drugim klubie, który w następnych rozgrywkach będzie już innym miejscem, niż na starcie tych właśnie zakończonych.

Dwa i pół roku temu spotkaliśmy się z Mateuszem Dróżdżem, dosłownie kilka dni po tym, jak został ogłoszony nowym prezesem Cracovii. Na jedno z pierwszych pytań odpowiedział wtedy, że jednym z jego najważniejszych zadań jest to, by "w Cracovii nie było dziadostwa". Można powiedzieć, że prezes Dróżdż miał różne momenty - decyzje trafione i mniej trafione - jak to w piłce - ale na pewno nie można powiedzieć, że nie zaczął realizować wizji likwidacji wspomnianego "dziadostwa".

Cracovia w tegorocznej zimowej przerwie była klubem poukładanym, ale później postanowiono wrzucić do gabinetów granat. Już podczas przeprowadzonej w styczniu rozmowy Interii z ówczesnym trenerem Luką Elsnerem, docierały do nas słuchy, że Słoweniec jest wściekły na nowe władze klubu. Oczywiście Elsner jako człowiek z wysoką klasą nikogo publicznie nie atakował, a w klubie do końca pracował na sto procent zaangażowania, ale poprzez zmiany został w pewien sposób oszukany - projekt Cracovii do stycznia i od stycznia, to były dwa różne projekty, a on podpisując umowę, zgodził się realizować ten pierwszy. Klub, w którym likwidowano "dziadostwo", zaczął działać w ten sposób, że najpierw nie zrealizowano obiecywanego planu transferowego i Elsner na obóz w Turcji pojechał bez koniecznych wzmocnień. Sprzedano Filipa Stojilkovicia (najlepszego strzelca zespołu), do tego odszedł kluczowy pomocnik Mikkel Maigaard, więc jakość w szatni przestała się zgadzać. Klub zaczął działać bez prezesa, a po jakimś czasie też bez dyrektora sportowego, którym tak nieformalnie był Jarosław Gambal. Odchodzili ludzie ze struktur, między innymi z akademii, trener też wreszcie złożył dymisję - pierwotnie nieprzyjętą. Można tylko domyślać się, jak źle działo się w środku, skoro takie widzieliśmy efekty na zewnątrz.

Niedawno Elsner udzielił wywiadu "L'Equipe", w którym powiedział wprost: "z klubu stabilnego staliśmy się chaosem". Dodał, że żałuje swojego wyboru, ale wyraźnie rozdzielił, że żałuje wyboru ze względu na to, co stało się zimą, bo gdyby od zimy wyglądało to tak samo, z jego perspektywy byłoby wszystko w porządku. Zresztą jeszcze późną jesienią odrzucił "ofertę życia", by pozostać w Cracovii - zatem żal pojawił się dopiero później.

Mamy najbardziej wyrównaną ligę w Europie, więc jeśli ktoś zacznie odstawać od reszty pod kątem porządku w klubie, czy planu na budowę, siłą rzeczy zacznie też odstawać w tabeli. Za Lukę Elsnera przyszedł Bartosz Grzelak i utrzymał Ekstraklasę, nie wygrywając po drodze żadnego meczu - wcześniejsza przewaga okazała się być wystarczająca.

Ale dziś w Cracovii nie ma punktu zaczepienia, by wierzyć, że będzie lepiej.

Drużyny, które kończyły ligę poniżej Cracovii takie punkty mają. Widzew ma całkiem niezłą kadrę i dużą wiedzę z tego sezonu, co robić, a czego nie robić. Piast ma Daniela Myśliwca - trudno powiedzieć, czy to się okaże wystarczające, ale Myśliwiec punktował z tym zespołem na poziomie 1,42, czyli gdyby przełożyć to na całe rozgrywki, skończyłby na siódmym miejscu. A Cracovia ma Roberta Platka, który w swoim właścicielskim CV ma spadki z ligi duńskiej i ligi włoskiej, a w Portugalii jego Casa Pia jest aktualnie w trakcie rozgrywania barażu o utrzymanie (i przed rewanżem nie ma żadnej zaliczki, bo w pierwszym meczu z drugoligowcem zremisowała). Aktualnie nie ma klubu w składzie Ekstraklasy na przyszły sezon, w którym ten czerwony alarm byłby bardziej wyrazisty. Przy czym to nie oznacza, że Cracovia spadnie, ale jeśli nie zmieni kursu i jeśli nie znajdzie na siebie lepszego pomysłu niż chaos, o którym mówił w wywiadzie Elsner, trudno być dobrej myśli.

