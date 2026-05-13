Porażka w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze sprawiła, że w Rakowie Częstochowa natychmiast zaszły ogromne zmiany na ławce trenerskiej, bowiem z posadą pożegnał się Łukasz Tomczyk, który na początku 2026 roku zastąpił Marka Papszuna. Niestety, brak awansu do europejskich pucharów przez Puchar Polski sprawił, że w "Świętym mieście" nastąpił niepokój o to, czy "Medaliki" będą grać w Europie przyszłej jesieni. Do tego celu przybliżyć miał ich mecz z Jagiellonią.

Ekipa prowadzona przez trenera Adriana Siemieńca wciąż - podobnie jak Raków - miała jeszcze przed tą kolejką szanse na wywalczenia mistrzostwa Polski i obie drużyny za wszelką cenę chciały dopisać na swoje konto komplet punktów.

O ile początek spotkania nie rozpieszczał przesadnie, to kibice zgromadzeni na stadionie w Częstochowie oraz przed telewizorami nie musieli długo czekać na bramkę - ta nadeszła już w 34. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Sergio Lozano, a Yuki Kobayashi wpadł w pole karne rozpędzony, wyskakując najwyżej do piłki i kierując ją głową do bramki, przy zaskoczonych spojrzeniach rywali.

Do przerwy wynik już się nie zmienił, ale od razu po zmianie stron "Medaliki" rzuciły się do odrabiania strat. Już w czwartej minucie po przerwie sędzia mógł usłyszeć głosy niezadowolenia gospodarzy, którzy domagali się rzutu karnego po tym, jak piłka w polu karnym odbiła się od ręki jednego z zawodników "Jagi". Arbiter na "wapno" jednak nie miał zamiaru wskazywać.

Raków wiedział, jak wiele traci w przypadku porażki przed własną publicznością, dlatego raz po raz ruszał z kolejnymi atakami. Wciąż brakowało jednak kropki nad "i" - strzały albo były zablokowane albo niecelne.

W 58. minucie Oskar Repka mógł tylko schować twach w dłoniach, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarz "Jagi" Slawomir Abramowicz źle obliczył tor lotu piłki i minął się z futbolówką, a ta trafiła w udo pomocnika Rakowa. Na jego nieszczęście siła odbicia sprawiła, że piłka przeleciała nad poprzeczką.

Zaledwie 10 minut później za głowę złapała się znaczna część zawodników Rakowa. Leonardo Rocha wyskoczył najwyżej do wrzutki w pole karne rywala i był w doskonałej wręcz sytuacji do strzału, ale zamiast uderzyć na bramkę, to chciał zgrywać do Jonatana Brauta Brunesa. Piłka szybko została w tej sposób wybita przez obronę.

Niewykorzystne sytuacje lubią się mścić i boleśnie przekonał się o tym Raków. Jagiellonia raz po raz wychodziła z kontrą licząc na to, że uda się zaskoczyć gospodarzy i to faktycznie się udało w 82. minucie. Kajetan Szmyt zagrał z kolegą na jeden kontakt, wpadł w pole karne i uderzył na krótki słupek, podwyższając na 2:0. Oliwier Zych próbował jeszcze bronić, ale nieskutecznie.

Taki wynik sprawia, że Jagiellonia jest na 2. miejscu w ligowej tabeli, mając jedynie 4 punkty straty do Lecha Poznań. Raków Częstochowa spada z kolei na 4. pozycję, będąc także za Górnikiem Zabrze.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 0 - 2 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 24 13 Strzały celne 3 7 Strzały niecelne 13 3 Strzały zablokowane 8 3 Ataki 123 55

