Duże zmiany w polskim klubie. Rozstanie z prawą ręką prezesa

Ostatniego dnia września doszło do gigantycznego wstrząsu w całej polskiej piłce - u właściciela i prezesa Cracovii oraz informatycznego giganta firmy Comarch Janusza Filipiaka doszło do zatrzymania akcji serca. 71-latek był reanimowany skąd został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego. Po kliku dniach Comarch ogłosił w komunikacie, że pełniącą obowiązki prezesa została członkini rady nadzorczej spółki Anna Pruska, prywatnie córka Janusza Filipiaka.