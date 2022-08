Duże ogłoszenie Piasta - wraca najlepszy piłkarz ligi!

Jorge Felix był bardzo ważną częścią Piasta w momencie, kiedy osiągał on historyczne rezultaty. Hiszpan zdobył z klubem mistrzostwo w 2019 roku, a w kolejnym sezonie zaprezentował się fantastycznie indywidualnie - zdobył 16 goli, zaliczył 4 asysty i otrzymał tytuł MVP ligi.

Ekstraklasa. Jorge Felix wraca do Piasta Gliwice

- Powrót do Piasta jest powrotem do domu. Znam to miasto, znam klub, znam pracowników i mieszkańców Gliwic, więc w ogóle nie muszę się stresować. Chciałbym podziękować kibicom za wsparcie, które okazywali na każdym kroku. Teraz zaczynam kolejny etap w tym klubie i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów i meczów - powiedział Felix dla klubowych mediów.

Felix w ostatnim czasie grał w tureckim Sivassporze. W trakcie dwóch lat spędzonych w Turcji zagrał w 40 meczach i strzelił 6 goli.