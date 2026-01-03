Partner merytoryczny: Eleven Sports

Duże nazwisko odchodzi z Legii, klub ogłosił. Koniec po prawie czterech latach

Tomasz Chabiniak

Podczas gdy wszyscy czekają na komunikat od Legii Warszawa o zatrudnieniu Marka Wasiluka, stołeczny klub wydał komunikat w sprawie dwóch osób, które odchodzą. Oświadczenie pojawiło się w sobotę dokładnie o godzinie 10:00 i szybko zgromadziło tysiące wyświetleń.

Zawodnicy drużyny Legia Warszawa w objęciu świętujący na stadionie, otoczeni przez innych członków zespołu i ludzi w tle, ogólna atmosfera radości po meczu.
Kacper Tobiasz i Arkadiusz Malarz, 31.08.2023 r.Tomasz RadzikEast News

Zmiany w Legii Warszawa. Roman Kołtoń informował ostatnio, że sztab Marka Papszuna zasili Marek Wasiluk. Wciąż nie ma potwierdzenia tej informacji, ale jest oficjalne ogłoszenie dwóch odejść - "Wojskowi" wydali komunikat w tej sprawie w sobotę o godzinie 10:00.

Stołeczny klub opuszczają asystent trenera Grzegorz Mokry oraz szkoleniowiec bramkarzy Arkadiusz Malarz. Pierwszy z nich objął swoją funkcję w czerwcu 2024 roku, a drugi w maju 2022 roku. Ikona Legii odchodzi więc po niemal czterech latach spędzonych w tej roli. Wcześniej w latach 2015-2019 Malarz był piłkarzem drużyny z Łazienkowskiej, wystąpił w 138 meczach (w tym 5 w Champions League i 3 w Lidze Europy), zachował 63 czyste konta.

Klub dziękuje obu szkoleniowcom za pracę dla drużyny, profesjonalizm i zaangażowanie oraz życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej
Legia Warszawa

"Obaj szkoleniowcy mieli udział w zdobyciu Pucharu Polski i Superpucharu oraz grze w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA" - przypomniano w oświadczeniu.

To ewidentnie kolejny etap zmian w klubie zachodzących w pierwszych dniach pracy Marka Papszuna. Legia pierwszy mecz oficjalny pod jego wodzą rozegra 1 lutego. Przyjmie wtedy na swoim stadionie Koronę Kielce w ramach 19. kolejki ligowej. Musi gonić czołówkę, bo obecnie zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Ekstraklasa w tym sezonie jest jednak tak specyficzna, że Legia do liderującej Wisły Płock traci tylko 11 punktów.

Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w zimowe ubranie klubowe z herbem piłkarskim oraz inicjałami MP, stoi na stadionie piłkarskim, w tle trybuny i częściowo widoczny napis reklamowy.
Marek Papszun został trenerem Legii WarszawaMarcin GolbaAFP
Dwóch mężczyzn w garniturach rozmawia ze sobą na tle jasnej ściany, jeden z nich ma na szyi identyfikator, obaj sprawiają wrażenie skupionych i zaangażowanych w rozmowę.
Władze Legii powierzyły prowadzenie drużyny Inaki Astizowi. Na razie Hiszpan zdobywa średnio 0,33 punktu na meczSebastian Frej/REPORTEREast News
Arkadiusz Malarz i Daria Kabała-Malarz
Arkadiusz Malarz i Daria Kabała-MalarzAdam JankowskiReporter

