Duże nazwisko odchodzi z Legii, klub ogłosił. Koniec po prawie czterech latach
Podczas gdy wszyscy czekają na komunikat od Legii Warszawa o zatrudnieniu Marka Wasiluka, stołeczny klub wydał komunikat w sprawie dwóch osób, które odchodzą. Oświadczenie pojawiło się w sobotę dokładnie o godzinie 10:00 i szybko zgromadziło tysiące wyświetleń.
Zmiany w Legii Warszawa. Roman Kołtoń informował ostatnio, że sztab Marka Papszuna zasili Marek Wasiluk. Wciąż nie ma potwierdzenia tej informacji, ale jest oficjalne ogłoszenie dwóch odejść - "Wojskowi" wydali komunikat w tej sprawie w sobotę o godzinie 10:00.
Stołeczny klub opuszczają asystent trenera Grzegorz Mokry oraz szkoleniowiec bramkarzy Arkadiusz Malarz. Pierwszy z nich objął swoją funkcję w czerwcu 2024 roku, a drugi w maju 2022 roku. Ikona Legii odchodzi więc po niemal czterech latach spędzonych w tej roli. Wcześniej w latach 2015-2019 Malarz był piłkarzem drużyny z Łazienkowskiej, wystąpił w 138 meczach (w tym 5 w Champions League i 3 w Lidze Europy), zachował 63 czyste konta.
Klub dziękuje obu szkoleniowcom za pracę dla drużyny, profesjonalizm i zaangażowanie oraz życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej
"Obaj szkoleniowcy mieli udział w zdobyciu Pucharu Polski i Superpucharu oraz grze w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA" - przypomniano w oświadczeniu.
To ewidentnie kolejny etap zmian w klubie zachodzących w pierwszych dniach pracy Marka Papszuna. Legia pierwszy mecz oficjalny pod jego wodzą rozegra 1 lutego. Przyjmie wtedy na swoim stadionie Koronę Kielce w ramach 19. kolejki ligowej. Musi gonić czołówkę, bo obecnie zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Ekstraklasa w tym sezonie jest jednak tak specyficzna, że Legia do liderującej Wisły Płock traci tylko 11 punktów.