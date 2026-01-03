Duże nazwisko odchodzi z Legii, klub ogłosił. Koniec po prawie czterech latach

Zmiany w Legii Warszawa. Roman Kołtoń informował ostatnio, że sztab Marka Papszuna zasili Marek Wasiluk. Wciąż nie ma potwierdzenia tej informacji, ale jest oficjalne ogłoszenie dwóch odejść - "Wojskowi" wydali komunikat w tej sprawie w sobotę o godzinie 10:00.

Stołeczny klub opuszczają asystent trenera Grzegorz Mokry oraz szkoleniowiec bramkarzy Arkadiusz Malarz. Pierwszy z nich objął swoją funkcję w czerwcu 2024 roku, a drugi w maju 2022 roku. Ikona Legii odchodzi więc po niemal czterech latach spędzonych w tej roli. Wcześniej w latach 2015-2019 Malarz był piłkarzem drużyny z Łazienkowskiej, wystąpił w 138 meczach (w tym 5 w Champions League i 3 w Lidze Europy), zachował 63 czyste konta.

Klub dziękuje obu szkoleniowcom za pracę dla drużyny, profesjonalizm i zaangażowanie oraz życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej

"Obaj szkoleniowcy mieli udział w zdobyciu Pucharu Polski i Superpucharu oraz grze w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA" - przypomniano w oświadczeniu.

To ewidentnie kolejny etap zmian w klubie zachodzących w pierwszych dniach pracy Marka Papszuna. Legia pierwszy mecz oficjalny pod jego wodzą rozegra 1 lutego. Przyjmie wtedy na swoim stadionie Koronę Kielce w ramach 19. kolejki ligowej. Musi gonić czołówkę, bo obecnie zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Ekstraklasa w tym sezonie jest jednak tak specyficzna, że Legia do liderującej Wisły Płock traci tylko 11 punktów.

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa Marcin Golba AFP

Władze Legii powierzyły prowadzenie drużyny Inaki Astizowi. Na razie Hiszpan zdobywa średnio 0,33 punktu na mecz Sebastian Frej/REPORTER East News

Arkadiusz Malarz i Daria Kabała-Malarz Adam Jankowski Reporter