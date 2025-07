Przemysław Langier: Da się podeprzeć twardymi danymi - poza awansem w rankingu europejskim - tezę, że Ekstraklasa się rozwija na wielu polach?

Marcin Animucki (prezes Ekstraklasa SA, wiceprezes PZPN ds. piłki profesjonalnej): Gdy przychodziłem kilkanaście lat temu do piłki, Ekstraklasę z trybun w ciągu sezonu oglądało 1,6-1,7 mln widzów. Spoglądałem wtedy na Portugalię, gdzie ligę oglądało 3 mln osób, i mówiłem: ale byłoby super, gdybyśmy kiedyś osiągnęli taki wynik. Teraz to my mówimy o 4 mln kibiców na trybunach, ósmym miejscu w Europie, i prześcignięciu Portugalii. Prawa transmisyjne są coraz droższe - gdy startowałem, było to 87 mln zł rocznie. Aktualny kontrakt jest wart 1,3 mld zł na cztery lata - to 8-9. miejsce w Europie. Z tego tytułu przekazaliśmy klubom w zeszłym roku blisko 300 mln zł, a w tym będzie podobnie. To daje fundamenty pod kątem rozwoju - zarówno na rynku transferowym, jak i szkolenia. A poza tym po wspomnianym rankingu widać, że weszliśmy też na wyższy poziom sportowy. Nawet największym malkontentom chyba trudno byłoby zaprzeczyć, że Ekstraklasa idzie w dobrym kierunku.

Nie zatrzymać się na top 15

Piętnaste miejsce, dające dodatkowe miejsce w europejskich pucharach, przyszło w oczekiwanym terminie w stosunku do planów? Wcześniej, później?

- Powiem inaczej - wiedzieliśmy, że zmiany formatów europejskich pucharów mogą zadziałać na naszą korzyść. Dawaliśmy sobie po prostu kilka lat, by się to ziściło. Ale piętnaste miejsce traktujemy jako realizację poprzedniego celu. Nie mamy zamiaru się na tym zatrzymać. Zwłaszcza, że obecny sezon - po odjęciu punktów za najstarszy i w naszym przypadku najsłabszy - zaczynamy na 13. miejscu. Naturalnym celem jest więc walka o miejsca 12-14, nawet jeśli nadrzędnym jest po prostu utrzymanie piętnastki. Ale bycie powyżej, gwarantuje mistrzowi Polski grę od ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, zatem co najmniej udział w Lidze Europy. Kluby trafiające do niej z tej ścieżki, mają gwarantowane przychody co najmniej 7-8 mln euro nagrody. To jest gamechanger, który całkowicie zmienia możliwości działania na rynku transferowym - wiesz, że dostaniesz te pieniądze i nie ryzykujesz tym, że wzmocnisz skład przed pucharami, a później się do nich i tak nie dostaniesz, co wygeneruje problem. Generalnie dużo dobrego działo się w ostatnich latach. Zmieniliśmy choćby model dystrybucji środków, gdzie postawiliśmy na duże wsparcie dla wszystkich pucharowiczów, zamiast na jeden, czy dwa kluby. Daliśmy klubom możliwość przekładania meczów podczas eliminacji, by ułatwić im awanse.

Teraz w pucharach będzie pięć miejsc. To oznacza, że kluby dostaną mniej, bo trzeba podzielić tort dla pucharowiczów na pięć kawałków zamiast na cztery?

- No właśnie nie. Piąty klub dostanie około 4 mln zł nagrody za awans do europejskich pucharów, ale z innej puli - dodatkowo wypracowanych środków. Nikt nie dostanie mniej, niż dostawał. Wszystkie kluby w Ekstraklasie zgodziły się na takie rozwiązanie. Inna sprawa, że każdy jest beneficjentem takiego rozwiązania, bo w zależności od osiąganych w Europie wyników, UEFA wypłaca nagrody dla całej ligi. Za zeszły sezon z tego tytułu do klubów popłynęło około 5 mln euro.

Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji? Roman Kołtoń przewiduje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skąd brać większe budżety

- Gdy porównamy naszą ligę do wspomnianych krajów, szybko dojdziemy do wniosku, że patrząc na frekwencję, czy przychody, jako cała liga jesteśmy zbudowani na znacznie mocniejszym fundamencie. W każdym z tych aspektów jesteśmy w pierwszej dziesiątce, a dorzucić możemy wielkość klubowych social mediów - okolice 6. miejsca. Tymczasem wystarczy zerknąć na wartość transferów wychodzących i to już jest miejsce w trzeciej dziesiątce… Rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami lig, z którymi walczymy i do których się porównujemy, jak z Duńczykami, czy Norwegami, i o ile my z transferów zarobiliśmy 50 mln euro, o tyle oni w tym samym czasie między 120 a 150 mln. To jest różnica, której nam brakuje. I druga rzecz - przychód z europejskich pucharów. Przez lata on nie był taki wysoki, jak w klubach, o których rozmawiamy. Legia i Jagiellonia łącznie przekroczyły w ubiegłej edycji 20 mln euro przychodu z pucharów, co było pierwszym takim przypadkiem w historii naszej piłki. A później zerkamy na nagrody w Lidze Mistrzów i 20 mln euro to nagroda minimalna dla każdego, kto się tam załapie. Ale patrząc na tempo naszego rozwoju i dokonywane inwestycje. W sezonie 2023/24 kluby wydały 110 mln zł na szkolenie dzieci i młodzieży. Poza tym coraz więcej klubów buduje swoje akademie.

Jaki jest cel finansowy Ekstraklasy, jeśli chodzi o wartość praw telewizyjnych?

- Chciałbym się ścigać z dwoma ligami - holenderską i belgijską. To jest daleka droga do przejścia, bo to bogate kraje. Ich wartość praw to między 105 a 130 mln euro za sezon. U nas to 85 mln euro, co jest wartością solidną, ale pozwalającą mierzyć wyżej. Wszystko zależy, w jakim kierunku będzie się rozwijać polska gospodarka i ile Polacy będą w stanie wydawać na rozrywkę.

Nie będzie barażów, ale będą inne nowości

Zostawiając finanse i przechodząc do sportu - chodzi wam po głowie choćby w minimalnym stopniu stworzenie barażów o to ostatnie, piąte miejsce w pucharach?

- Wydaje mi się, że kalendarz jest tak napięty, że 34 terminy ligowe są optymalne. Nie sądzę, że będziemy to zmieniać.

A czego nowego może się kibic spodziewać w nadchodzącym sezonie? Coś zaskoczy?

- Jest kilka zmian regulaminowych - już na Superpucharze widzieliśmy odliczanie ośmiu sekund, jakie ma bramkarz, by wznowić grę. Zwiększyliśmy liczbę zawodników na ławce rezerwowych do 12, by trenerzy mieli możliwość zabierać na mecze także większą liczbę młodych piłkarzy z listy B. Natomiast jeśli chodzi o technologię, planujemy rozwijać kilka fajnych rzeczy. Zwiększy się liczba kamer, nadal będzie ok. 100 meczów pokazywanych w 4K, będzie więcej ujęć z dronów. No i - na początek w ramach testów - w trakcie sezonu chcemy dodać kamery do zestawu komunikacyjnego sędziego, tak, by z jego perspektywy móc pokazać daną akcję. Poza tym przygotowujemy się do wprowadzenia półautomatycznego, tzw. kurtynowego, spalonego.

Jako widzowie zobaczymy już w tym sezonie efekty testów z kamerą u sędziego i półautomatycznego spalonego?

- Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, kilka meczów w ten sposób zrealizujemy. Ale najpierw musimy się przygotować do tej technologii i ustalić zasady stosowania z sędziami.

Skoro mówimy o sędziach… Wiemy, jak to wyglądało w poprzednim sezonie i że Tomasz Mikulski już nie będzie szefem sędziów. Kto będzie następcą?

- Na razie jest wybrana osoba pełniąca obowiązki - jest nią Marcin Szulc. Pierwsze kolejki pokażą, w którą stronę to pójdzie. Jest kilku kandydatów (informowaliśmy już wcześniej, że oprócz Szulca są to Maciej Wierzbowski i Arkadiusz Kamil Wójcik - przyp. red.). Liczymy, że w tej sprawie będą szerokie konsultacje z najważniejszymi interesariuszami.

Rozwiń

Zagranica pokazuje Ekstraklasę

Pojawiła się właśnie informacja o sprzedaniu praw do USA i Kanady, na bardzo dużą platformę. Duży jest przychód z czegoś takiego? Jak dużo krajów w ogóle pokaże Ekstraklasę w nadchodzącym sezonie?

- Są trzy filary w tej kwestii. Pierwszy to streaming wideo w platformach bukmacherów. Przychody tutaj wzrosły o kilkadziesiąt procent, choć nie mogę podać konkretnych liczb - obowiązuje tajemnica handlowa. Drugi obszar to przychód z Ekstraklasa.tv, obejmującej 190 krajów i oferującej transmisje z każdego spotkania poza granicami Polski. Kosztuje to 11 euro za miesiąc lub 70 euro za rok. No i trzeci, czyli sprzedaż praw do nadawców. W tym sezonie będzie to ponad 20 nadawców. Co do kontraktu z BeIn Sports, to dość przyjemna sprawa, bo pierwszy raz trafimy do USA i Kanady.

To na koniec - dużo jest warta taka umowa?

- Mogę powiedzieć, że ponad 95 proc. to prawa krajowe, a reszta to prawa międzynarodowe. One też stanowią przyjemny wpływ do budżetu, który potem przekazujemy klubom. Poza tym kwestię współpracy z partnerami z zagranicy traktujemy jako promocję ligi w świecie i możliwość dotarcia do Polaków mieszkających zagranicą.

Marcin Animucki INTERIA.PL

Piłkarze Lecha Poznań w meczu o Superpuchar Polski z Legią Warszawa Jakub Kaczmarczyk PAP

Legia Warszawa - FK Aktobe Piotr Nowak PAP