Dramatyczne wieści ws. rewelacji Ekstraklasy. Potężny cios, nie ma już odwrotu

Początek sezonu Ekstraklasy zapewnił kibicom sporo nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Mocno niespodziewany jest choćby i skład ligowego podium po rozegraniu pierwszy dziesięciu kolejek trwającej kampanii. W czołowej trójce nie ma żadnego zespołu, który w poprzednim sezonie miał realną szansę na sukces i promocję do europejskich pucharów.

Na szczycie znajduje się Górnik Zabrze, a za jego plecami z zaledwie jednopunktową stratą czają się Cracovia oraz Korona Kielce. Najwyżej sklasyfikowanym pucharowiczem jest czwarta Jagiellonia Białystok, która ma w zanadrzu jedno zaległe spotkanie do rozegrania.

Pomimo fatalnego początku w ścisłym czubie tabeli znajduje się Korona. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego zmagania w tym sezonie rozpoczęła od porażek 0:2 z Wisłą Płock oraz Legią Warszawa. Pozycja wyjściowa była więc fatalna, lecz piłkarze z Kielc poradzili sobie znakomicie. W kolejnych tygodniach zanotowali serię dziewięciu spotkań bez porażki (wliczając w to również Puchar Polski), notując w tym czasie sześć zwycięstw i trzy remisy.

Nie sposób nie połączyć tego wszystkiego z osobą najlepiej dysponowanego zawodnika Korony. Wiktor Długosz w pierwszych dwóch meczach nie zagrał, co było spowodowane karą zawieszenia za czerwoną kartkę, którą zobaczył w meczu ostatniej kolejki poprzedniego sezonu z Górnikiem. Długosz napędzał ofensywę Korony, a ta tydzień po tygodniu pięła się w górę tabeli.

Długosz był bohaterem ostatniej ligowej potyczki z Lechią Gdańsk. Korona u siebie pokonała niżej notowanego przeciwnika 3:0, a sam Długosz strzelił w tym spotkaniu dwa gole. W dłuższej perspektywie zdecydowanie ważniejsze okazało się to, co wydarzyło się w samej końcówce tego spotkania. Długosz został zmieniony w 86. minucie z powodu urazu. Diagnoza okazała się dramatyczna dla kieleckiego klubu.

- Wiktor Długosz opuścił boisko w sobotnim meczu z Lechią Gdańsk z kontuzją. Przeprowadzone dzisiaj badania wykazały uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda. Czeka go ok. 8-10 tygodni przerwy - zakomunikował trzeci klub w tabeli Ekstraklasy.

Rozpędzona Korona zaznała ogromnego osłabienia tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. W najbliższy weekend Długosza na pewno nie zobaczymy w starciu z Jagiellonią Białystok. Niewykluczone, że 25-latek na murawę wróci dopiero w 2026 roku, ostatnia tegoroczna kolejka Ekstraklasy została zaplanowana na 6-7 grudnia.

Wiktor Długosz w ostatnim meczu Korony Kielce dwukrotnie mógł świętować strzelenie gola FOT. Pawel Janczyk / 400mm.pl Newspix.pl

Trener Korony Kielce Jacek Zieliński Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Korona Kielce Piotr Front / Arena Akcji / NEWSPIX.PL AFP