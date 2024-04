Dramatyczne sceny w Ekstraklasie. Karetka na murawie, zwycięski gol w doliczonym czasie

Dla ŁKS było to spotkanie ostatniej szansy, by włączyć się do walki o utrzymanie. I łodzianie walczyli o to życie, choć przegrywali już 0:2. A później 1:2, gdy musieli sobie radzić w dziesięciu. I wyrównali, by jednak stracić bramkę na 2:3 już w doliczonym czasie. Lech uratował trzy punkty, o posadzie jego trenera Mariusza Rumaka na razie będzie trochę ciszej. Dramatycznie wyglądał zaś moment, gdy pod koniec pierwszej połowy padł na boisko Dani Ramirez. Pomocnik ŁKS został odwieziony do szpitala.