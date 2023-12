Dramatyczne chwile na trybunach Widzewa. Doszło do tragedii

To był dramatyczny moment na trybunach. Około piętnastej minuty powstało zamieszanie. Po chwili spiker meczu zaapelował o spokój i poinformował, że jeden z kibiców zasłabł. Sędzia Tomasz Musiał przerwał spotkanie, a piłkarze zeszli do ławek rezerwowych. W narożniku stadionu pojawiła się karetka pogotowia, a ratownicy zajęli się reanimacją mężczyzny.

Kibice Widzewa próbowali dodać otuchy i krzyczeli " Jesteśmy z tobą, kolego jesteśmy z tobą ". Co innego niestety "fani Radomiaka", którzy cieszyli się z problemów mężczyzny. "Zdychaj k...o" - krzyczeli.

Reanimowany kibic trafił do łódzkiego szpitala , a mecz wznowiono. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy spiker ogłosił dobrą wiadomość, że kibic odzyskał przytomność. Jednak wieczorem klub opublikował kolejną informację, tym razem już tragiczną - fan łódzkiej drużyny zmarł.

Kondolencje od Widzewa i Radomiaka

"Niestety, tragiczne wieści dotarły do nas ze szpitala. Kondolencje dla rodziny oraz bliskich " - dodał Michał Rydz, prezes Widzew.

Na konferencji po meczu do wydarzeń odniósł się także Maciej Kędziorek, szkoleniowiec zespołu z Radomia. - Chciałem wyróżnić największych bohaterów tego dnia, czyli grupę osób odpowiedzialną za reanimację kibica na trybunach. To jest ważna rzecz i prawdziwe bohaterstwo, a nie to, że wygraliśmy 3:0, bo od tego nie zależy niczyje życie - stwierdził.