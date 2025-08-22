Dramatyczna sytuacja Górnika Zabrze. Podolski nie mógł już milczeć, "kaput"

Powiedzieć, że sytuacja Górnika Zabrze i jego przejęcia jest skomplikowana, to jakby niczego nie powiedzieć. Przed kilkoma tygodniami, kiedy rywale mistrza świata z 2014 roku, firma Zarys, wycofali się z walki o klub, mogło się wydawać, że teraz pójdzie już z górki. Niestety, w ostatniej rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Podolski ujawnił, że przez sytuację klubu i jego długi oraz zobowiązania, sprawa nie jest taka prosta.

- Tu trzeba wszystko dobrze sprawdzić. Jak ja mam być właścicielem, to klub musi być czysty i bez długów, bo potem wszystko idzie na właściciela. To nie jest zabawa - wyznał. To jednak nie koniec informacji, które mogą zainteresować sympatyków 14-krotnego mistrza Polski.

To naprawdę dzieje się w Górniku. Lukas Podolski opowiedział ze szczegółami, nie jest dobrze

Okazuje się bowiem, że sama sytuacja finansowa Górnika już teraz budzi obawy "Poldiego", bowiem w ostatnich latach klub był w fatalnym wręcz położeniu.

- Miasto od lat nie daje nic na działanie klubu, tylko cztery miliony na spłatę obligacji, które zaraz znikają. Górnik teraz sam się utrzymuje, są sponsorzy, ale głównie z transferów, przy których też pomagam, jak mogę. Bez nich już by Górnika nie było, byłoby kaput, nie byłoby wypłat - wyliczał.

Zaledwie przed miesiącem z Górnikiem pożegnał się Dominik Sarapata, niezwykle obiecujący 17-latek. Podolski przekonuje, że jego sprzedaż do FC Kopenhaga za 4 mln euro była wręcz wymuszona, aby zachować płynność finansową śląskiej ekipy.

Jakby nie sprzedaż Sarapaty znów byłoby pożyczka tu, pożyczka tam i znowu długi, i znowu pieniądze z telewizji przychodzą nie na rozwój tylko na spłaty. Tak było przez dziesięć czy piętnaście lat. A ja chcę, żeby było inaczej, żeby Górnik szedł do przodu

Zdecydowanie lepiej, niż finansowo, Górnik radzi sobie obecnie piłkarsko. Po pięciu pierwszych kolejkach nowego sezonu zabrzanie są na 3. miejscu w tabeli - mając 3 wygrane i dwie porażki na koncie. W ramach 6. kolejki Górnik zmierzy się z GKS-em Katowice.

