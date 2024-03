Lech Poznań zakończył jesień na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Poznaniacy zgromadzili 33 punkty, tracąc osiem do lidera. Po pięciu kolejkach od wznowienia rozgrywek ich strata zmalała do czterech punktów, co było spowodowane ich dobrym startem (dwie wygrane) i pewnymi problemami Jagiellonii i Śląska. Jednak w ostatnich trzech rundach "Kolejorz" dwukrotnie zremisował i raz przegrał. Widać, że "Duma Wielkopolski" jest w pewnym dołku.

