Dramatyczna seria Lecha Poznań. To koniec? Eksperci wydali wyrok po klęsce w Gdyni

Lech Poznań w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Polski. Teraz spisuje się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców i swoich możliwości. Kolejorz po czternastu kolejkach PKO BP Ekstraklasy plasuje się na ósmym miejscu z dorobkiem 21 punktów. W niedzielny wieczór podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali z Arką Gdynia 1:3. Tym samym przedłużyli ligową passę bez zwycięstwa do czterech. Lech ostatni raz triumfował 5 października, gdy pokonał GKS Bełchatów (1:0).

Poznaniacy niewiele lepiej spisują się także w Lidze Konferencji. Porażka z Lincoln Red Imps (1:2) przelała czarę goryczy. Z kolei w miniony czwartek poznaniacy ulegli faworyzowanemu Rayo Vallecano 2:3, choć do przerwy prowadzili 2:0.

Niels Frederiksen na wylocie z Lecha? Eksperci zabrali głos

Wróćmy jednak do niedzielnego starcia z Arką. Lechici byli faworytami w meczu z beniaminkiem i do przerwy prowadzili 1:0 po golu Pablo Rodrigueza. Wszystko zmieniło się po czerwonej kartce dla Timothy Oumy w 55. minucie. Wówczas gra Lecha się posypała, a katem został Edu Espiau, który skompletował hat tricka.

"Legia wygląda jak za późnego Michniewicza, a Lech jak za późnego van den Broma" - stwierdził Bartosz Wieczorek ze sport.tvp.pl.

"Rodríguez marnuje szansę na początku 2. połowy. Po chwili Ouma przestaje myśleć i wylatuje. Potem do akcji znowu "wkraczają" obrońcy Lecha... Oto przepis na klęskę. Po poznańsku. Rzecz jasna, gratulacje dla Espiau i całej Arki. Nie ma niczego bez walki" - zauważył Rafał Wolski.

"Po ostatniej przerwie na kadrę Lech Poznań stracił 13 bramek w 7 meczach. Spotkanie w Gdyni się jeszcze nie skończyło. Co za wstyd! Liczba błędów w obronie i kruchość tej drużyny w momencie kiedy rywal zaczyna dochodzić do głosu jest przerażająca" - komentował w trakcie spotkania Radosław Laudański.

"Winą Frederiksena jest to, że zespół przestaje realizować cel minimum i to jest do niego główny zarzut. To go jeszcze broniło, ale cele na ten sezon były inne. Jednak nie jego winą jest, co odwalają piłkarze Lecha w ostatnich meczach. Arka, Rakow, Rayo, Pogoń czy Motor. Takie błędy nie przystoją zawodnikom reprezentującym Lecha i wpływają na wyniki" - napisał Dawid Dobrasz z meczyki.pl.

"Kibice Legii i Lecha mogą sobie piątki przybić po ostatnim tygodniu" - podsumował Wojciech Kowalczyk.

Przed Lechem teraz kilka dni spokojnych treningów. Jest to związane z przerwą reprezentacyjną. Najbliższe ligowe spotkanie Kolejorz rozegra 23 listopada z Radomiakiem Radom.

Analiza Dariusza Rolaka: Mecz Rayo Vallecano - Lech Poznań w Lidze Konferencji Polsat Sport

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu z Crveną Zvezdą Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen próbuje wyprowadzić Lecha z kryzysu Jakub Kaczmarczyk PAP