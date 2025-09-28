Kibice z Częstochowy mają prawo czuć wielkie rozczarowanie początkiem sezonu 2025/2026. Tamtejszy Raków zakończył bowiem ubiegłą edycję PKO BP Ekstraklasy na pozycji wicelidera tabeli. Nic dziwnego, że wraz z nadejściem obecnych rozgrywek spodziewano się, że częstochowianie już od samego początku zaznaczą swoją obecność, próbując wykręcić jak najlepszy rezultat.

Tymczasem po ośmiu rozegranych spotkaniach Marek Papszun i spółka mogli "pochwalić się" bilansem: 2 wygranych, 2 remisów oraz 4 porażek. To dało im dopiero 15. lokatę w lidze, a więc tuż nad strefą spadkową, do które żaden z ekstraklasowiczów rzecz jasna nie chce się zbliżać.

28 września częstochowianie mogli jednak nieco poprawić swoją fatalną sytuację. W ramach kolejnej kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmowali oni bowiem Widzew Łódź, który na tym etapie sezonu ulokował się na 10. pozycji w PKO BP Ekstraklasie. Łodzianie przed niedzielnym meczem mieli raptem 2 punkty więcej niż ich rywale z Częstochowy. Zwycięstwo było więc kluczowe w przypadku obydwu ekip.

To mogła być katastrofa. Tylko spalony uratował Raków Częstochowa

W mecz nieco lepiej weszli piłkarze Rakowa Częstochowa. W niespełna 3 minuty skonstruowali oni dwie dobre okazje pod bramką gospodarzy. W pierwszej z nich piłkarzy z Łodzi uratował Veljko Ilić, natomiast druga zakończyła się minimalnie niecelnym strzałem Iviego Lopeza.

Jeszcze przed 10. minutą do głosu doszli jednak Łodzianie, a konkretnie Mariusz Fornalczyk, który oddał strzał zza pola karnego. Ten zaskoczył nieco Kacpra Trelowskiego. Golkiper obronił uderzenie, ale jego interwencja była bardzo niepewna.

Ta akcja dała piłkarzom z Łodzi przysłowiowego kopa. Minutę później, po dośrodkowaniu z lewej strony pola karnego, piłka powędrowała na głowę Samuela Akere. Nigeryjczyk nie był dokładnie pilnowany, dzięki czemu zdołał wyskoczyć do piłki i skierować ją prosto w światło bramki. Radość była wielka, lecz nie trwała długo. Po interwencji VARu okazało się bowiem, że dośrodkowujący futbolówkę Fornalczyk znalazł się na pozycji spalonej, co uratowało gości z Częstochowy.

Po tej sytuacji skuteczność ataków po obu stronach murawy na kilka następnych minut zmalała. Groźnie zrobiło się dopiero w 24. minucie, kiedy to po stracie gości łodzianie wyszli z dobrze zapowiadającą się kontrą. Podanie otwierające drogę do bramki dostał Andi Zeqiri lecz po jego strzale piłka minęła słupek o kilka centymetrów. Powtórki ujawniły jednak, że ewentualne trafienie i tak zostałoby anulowane ze względu na pozycję spaloną.

W zaawansowanej fazie tej części spotkania dużo goręcej było pod bramką łodzian, którzy zostali zepchnięci do głębokiej defensywy. Szczególnie w 39. minucie piłkarze Rakowa powinni wyjść na jednobramkowe prowadzenie, bowiem w jednej akcji oddali aż... trzy strzały w światło bramki rywali. Interwencja golkipera oraz obrońcy, a także indolencja napastników pozwoliła jednak zachować bezbramkowy remis.

Ostatnim akordem tej połowy było dośrodkowanie Petera Therkildsena, które niemalże przerodziło się w gola dla Widzewa. Piłka trafiła w słupek, a po odbiciu opuściła plac gry. Kilka chwil później arbiter zakończył pierwszą połowę spotkania.

Widzew znów musiał obejść się smakiem. Kolejny anulowany gol w meczu z Rakowem

Już po 4 minutach drugiej połowy po strzale Andiego Zeqiriego piłka znów zatrzepotała w siatce bronionej przez golkipera Rakowa. Tym razem arbiter nie miał jednak wątpliwości w kwestii pozycji spalonej napastnika Widzewa. Od tego momentu obydwa zespoły przez długi czas nie potrafiły postawić kropki nad "i" w konstruowanych przez siebie atakach.

Zmęczenie ewidentnie dawało się już piłkarzom obu zespołów we znaki. To powodowało niedokładność w grze, przez co wciąż brakowało skutecznego i przede wszystkim przepisowego wykończenia okazji bramkowej, które z pewnością całkowicie zmieniłoby obraz gry. Niestety w miarę postępowania drugiej połowy piłkarze w dalszym ciągu serwowali kibicom mało porywające widowisko, które przerodziło się w festiwal budowania ataków pozycyjnych. Ta taktyka nie dała jednak zbyt wiele żadnej ze stron tego starcia.

Arbiter zdecydował się doliczyć 4 minuty do podstawowego czasu gra, jednak zapowiadało się, że i one nie przyniosły nam ostatecznego rozstrzygnięcia rywalizacji. Na kilka sekund przed końcem doszło jednak do kompletnie niespodziewanej sytuacji. Piłka trafiła bowiem do Michaela Ameyaw, który posłał ją w pole karne. Tam dobrze ustawiony był Lamine Diaby-Fadiga, który głową skierował futbolówkę do siatki rywali z Łodzi. Bramkarz nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Tym sposobem Raków Częstochowa rzutem na taśmę zdołał przerwać serię 4 meczów bez zwycięstwa, a komplet punktów w meczu z Widzewem pozwolił im awansować aż o 6 pozycji w PKO BP Ekstraklasie.

Statystyki meczu Widzew Łódź 0 - 1 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 6 21 Strzały celne 1 6 Strzały niecelne 2 10 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 55 119

Kadr z meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl

