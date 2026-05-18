Dramat w Ekstraklasie. Heroiczny bój o życie przegrany. Gol zagłady w doliczonym czasie

Łukasz Żurek

Arka Gdynia przegrała 2:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza w ostatnim meczu 33. kolejki Ekstraklasy. To był mecz z niebagatelną stawką. Porażka oznacza dla gospodarzy degradację. Decydującą bramkę stracili po zabójczej kontrze w trzeciej minucie doliczonego czasu gry! Tym sposobem z krajową elitą już po roku żegnają się dwie ekipy, które do sezonu przystępowały w roli beniaminka.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę, jeden w żółtej koszulce, drugi w granatowym stroju, sędzia patrzy.
W Gdyni o życie walczyła tylko jedna drużyna, ale nogi nikt nie odstawiał Marcin GadomskiNewspix.pl

To był dobry pretekst, by poniedziałkowy wieczór spędzić z Ekstraklasą. Drużyna z nożem na gardle podejmowała rywala, który nie miał już nic do stracenia. Mógł tylko pociągnąć za sobą gospodarzy w czeluść degradacji.

Arka przystępowała do tego spotkania z przedostatniego miejsca w tabeli. I ze świadomością, że porażka oznacza koniec nadziei na zachowanie miejsca w elicie. Margines błędu wynosił praktycznie zero.

Zgodnie z przewidywaniami od pierwszych minut lepsze wrażenie sprawiali Gdynianie. Tyle że... jeszcze przed upływem kwadransa przegrywali 0:1. Tak chaotycznie wybijali piłkę z pola karnego, że w końcu dopadł do niej Damian Hilbrycht, huknął z półwoleja i było po zabawie.

Później przez całe pół godziny gospodarze bili głową w mur. Kiedy jednak w końcówce pierwszej połowy natarli z podwójnym impetem, ich wysiłki przyniosły efekt. Ale nie od razu.

Najpierw bliski wyrównania samobójczym uderzeniem był Kamil Zapolnik. Po jego niefortunnej interwencji futbolówka zatrzymała się na poprzeczce. Zaraz potem w znakomitej sytuacji piłkę w słupek posłał Patryk Szysz.

Dopiero w doliczonym czasie idealną centrą z lewego skrzydła popisał się Vladislavs Gutkovskis. Bez przyjęcia z trzech metrów uderzył Edu Espiau i było 1:1. Analiza VAR wykluczyła ofsajd. Ten wynik wciąż jednak oznaczał dla ekipy z Wybrzeża widmo katastrofy.

Po zmianie stron minęło raptem kilka minut, gdy ponownie w roli głównej wystąpił Gutkovskis. Tym razem Łotysz sam przystąpił do egzekucji. Przymierzył idealnie sprzed pola karnego i zrobiło się 2:1.

Arka wyraźnie nie miała jednak pomysłu, co z tym prowadzeniem zrobić. Bronić czy szukać okazji do zadania decydującego ciosu? To się zemściło, gdy do końcowego gwizdka pozostawało niewiele ponad kwadrans.

Gol na 2:2 padł po centrze z rzutu rożnego. Piłka trafiła pod nogi Arkadiusza Kasperkiewicza, a ten płaskim strzałem umieścił piłkę w bramce zrozpaczonych gospodarzy.

Ale najgorsze miało dopiero nadejść. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Niecieczanie wyprowadzili zabójczą kontrę. W sytuacji sam na sam z golkiperem Arki znalazł się Ivan Durdov i pokonał go strzałem między nogami! To był koniec.

Arka i Termalica to zespoły, które w poprzednim sezonie wywalczyły bezpośredni awans do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej wytrwały tylko rok. Teraz jedyną zagadką na dole tabeli pozostaje już tylko obsada trzeciego miejsca "pod kreską".

PKO Ekstraklasa
33. Kolejka
18.05.2026
19:00
Zakończony
Edu Espiau
45+-3'
V. Gutkovskis
52'
Damian Hilbrycht
12'
A. Kasperkiewicz
74'
Ivan Durdov
90+-3'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Arka Gdynia
Bruk-Bet Termalica
Rezerwowi

Statystyki meczu

Arka Gdynia
2 - 3
Bruk-Bet Termalica
Posiadanie piłki
49%
51%
Strzały
16
12
Strzały celne
4
4
Strzały niecelne
7
5
Strzały zablokowane
5
3
Ataki
68
88
Piłkarze drużyny w żółto-niebieskich strojach świętują zdobycie gola, tworząc wspólną grupę na tle żółtego transparentu klubowego, fotografowani przez reportera sportowego.
W tym momencie Arka jeszcze wierzyła. Po golu Vladislavsa Gutkovskisa prowadziła 2:1
Grupa piłkarzy w ciemnych strojach i trener celebrują wspólnie sukces na boisku, obejmując się i wyrażając emocje pozycją ciała.
A to już doliczony czas gry. W roli kata Ivan Durdov
Grupa kibiców z żółto-niebieskimi szalikami i transparentem Powiat Pucki oraz napisami wspierającymi Arkę Gdynia, otoczona przez dym i światło odpalonych rac świetlnych.
Kibice Arki Gdynia wracają z efektownymi oprawami na zaplecze Ekstraklasy
