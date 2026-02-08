Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat reprezentanta Polski. Papszun ogłasza. Gorzej być nie mogło

W sobotnie popołudnie Legia Warszawa rozegrała drugi mecz wiosennej rundy Ekstraklasy. Tym razem "Wojskowi" udali się do Gdyni na mecz z Arką. W drugiej połowie na boisku pojawił się jeden z reprezentantów Polski, jednak Marek Papszun musiał ściągnąć go zaledwie po kilkunastu minutach. - To dla nas bardzo martwiąca sytuacja - mówi trener Legii, co równie dobrze przed barażami o mundial mógłby powiedzieć Jan Urban.

Mężczyzna w zimowej kurtce sportowej, czapce i okularach stoi na stadionie, w tle widoczny jest rozmyty sektor trybun oraz osoby w kamizelkach odblaskowych.
Marek PapszunKAI TALLERNewspix.pl

Po porażce 1:2 z Koroną Kielce w Warszawie piłkarze Legii wiedzieli, że w wyjazdowym meczu z Arką muszą pokazać się z lepszej strony. Tymczasem po niecałej godzinie gry przegrywali już 0:2. Wszystko wskazywało na to, że poniosą kolejną porażkę i jeszcze bardziej zakopią się w strefie spadkowej.

Dopiero w końcówce coś drgnęło. "Wreszcie dobrze dośrodkował Krasniqi, a głową doskonale zagrał Antonio Colak. Było 1:2. Po chwili tablica wyników wskazywała już 2:2. Znów w roli głównej byli Ci sami piłkarze. Wrzucał Krasniqi, a finalizacją popisał się Colak" - relacjonował Paweł Nowak z Interii Sport. Dzięki dwóm bramkom w 90. i 94. minucie Legia wyszarpała remis i obecnie z dwudziestoma punktami zajmuje 16. miejsce w tabeli.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

Fatalne wieści dla Urbana, tuż przed barażami. Dramat kadrowicza

W 46. minucie sobotniego spotkania na placu gry zameldował się Paweł Wszołek. Był to pierwszy mecz 33-latka od połowy stycznia. Podczas jednego ze sparingów nabawił się kontuzji, opuścił łącznie cztery starcia. Wydawało się, że na spotkanie z Arką jest już w pełni gotowy.

Tymczasem dokładnie 17 minut później Papszun był zmuszony z powrotem ściągnąć go z boiska. Wszystko przez... odnowienie urazu. - Znowu wpadliśmy w tarapaty zdrowotne. Wrócił Paweł Wszołek i zmiana powrotna. To skomplikowało też zarządzanie meczem. Była to trudna sytuacja. Miałem w głowie inne zmiany. Przeszliśmy na inny system, wprowadzenie drugiego napastnika zdało egzamin - opowiadał trener Legii, cytowany przez portal legia.net.

    Wszystko wskazuje na to, że problemy zdrowotne Wszołka są poważne. - Sytuacja Wszołka? Trudno coś powiedzieć bez pogłębionej diagnostyki. Odnowił się problem z mięśniem dwugłowym - to dla nas bardzo martwiąca sytuacja (...) Paweł się leczył i na niego czekaliśmy. Dał dobrą zmianę, stworzył zagrożenie już w pierwszej akcji, ale znowu wypadł. Prawdopodobnie będziemy musieli radzić sobie bez niego - ogłosił szkoleniowiec "Wojskowych".

    To również fatalne wieści dla Jana Urbana. Przypomnijmy, Paweł Wszołek był powoływany na ostatnie zgrupowania reprezentacji Polski, w trakcie których zanotował solidne występy m.in. przeciwko Holandii, Finlandii czy Malcie. Być może selekcjoner chciał mieć 33-latka do dyspozycji na nadchodzące baraże o mistrzostwa świata, w półfinale których 26 marca zagramy z Albanią na Stadionie Narodowym. W tym sezonie piłkarz Legii rozegrał łącznie 32 spotkania. Strzelił w nich cztery gole i zanotował tyle samo asyst.

    Piłkarz w stroju meczowym Legii Warszawa oklaskuje, stojąc na tle rozmytego tłumu kibiców.
    Paweł WszołekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
    Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
