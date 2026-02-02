Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Legii Warszawa, a może być jeszcze gorzej. Kompromitacja zaledwie o krok

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdecydowanie nie tak swój oficjalny debiut na ławce Legii Warszawa wyobrażał sobie Marek Papszun. Jego zespół na własnym stadionie po bardzo emocjonującym meczu uległ Koronie Kielce 1:2 i najbliższe dni dalej spędzi w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, sytuacja "Wojskowych" może zmienić się na jeszcze gorszą, a wręcz kompromitującą. Wiele jednak zależy od Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Czterech piłkarzy w strojach Legii Warszawa świętuje zdobycie gola na boisku, zawodnik z numerem 29 na środku, trzymający się za klatkę piersiową, otoczony przez trzech kolegów z drużyny.
Legia Warszawa PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Fatalnie do tej pory układa się sezon 2025/2026 dla Legii Warszawa. Zespół jeszcze pod wodzą Edwarda Iordanescu odpadł z Pucharu Polski i znacznie skomplikował sobie sytuację w Lidze Konferencji. Sytuacji zespołu nie poprawił jego tymczasowy następca, Inaki Astiz. W ten sposób ekipa odpadła z europejskich pucharów, a do tego walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Z tego względu zarząd zespołu postanowił zatrudnić na stanowisko trenera Marka Papszuna, byłego opiekuna Rakowa Częstochowa. Na jego oficjalny debiut trzeba było jednak nieco poczekać, bowiem rozgrywki miały przerwę zimową. Do tego w końcu doszło na początku lutego.

    Po obozie przygotowawczym w Hiszpanii Legia wróciła do gry w Ekstraklasie i zmierzyła się z Koroną Kielce. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a o wygranej zaważył gol w doliczonym czasie gry. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Mariusz Stępiński, który zanotował drugie trafienie w meczu i przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny 2:1.

    Tym samym stołeczny zespół rozpoczął rundę wiosenną od porażki i będzie dalej zajmować miejsce w strefie spadkowej. Po poniedziałkowym meczu Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Cracovią sytuacja drużyny może wyglądać jeszcze gorzej.

    Legia może spaść z ligi. Ostatnie miejsce tuż, tuż

    Na tę chwilę Legia na swoim koncie ma 19 punktów i plasuje się na przedostatnim 17. miejscu. Niżej jest jedynie wspomniana Termalica, która ma rozegrane jedno spotkanie mniej. W poniedziałek wieczorem ten stan rzeczy się zmieni, gdyż do Niecieczy przyjedzie Cracovia.

    W przypadku remisu bądź wygranej beniaminka "Wojskowi" spadną na ostatnią pozycję w ligowej tabeli. Należy pamiętać jednak, że w tym sezonie rozgrywki PKO BP Ekstraklasy są bardzo wyrównane i o wyjściu ze strefy spadkowej może zadecydować jeden mecz. Do lokaty gwarantującej utrzymanie Legia traci na ten moment jeden punkt.

      Następne spotkanie Legia Warszawa rozegra w sobotę 7 lutego. Będzie to mecz z Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

      Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z logo sponsora ustawia się do wspólnego zdjęcia na zielonej murawie stadionu, w tle widać liczną publiczność na trybunach oraz bramkę.
      Legia WarszawaBeata ZawadzkaEast News
      Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
      Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
      Trener drużyny piłkarskiej Legia Warszawa siedzący na ławce rezerwowych, ubrany w klubową kurtkę i czapkę z logo zespołu, za nim plansze ze sponsorami.
      Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News

