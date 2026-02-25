Dramat Legii w Lidze Mistrzów. Rywal "okradł" ich z gola. Nie do wiary, co zrobił sędzia

Na tym ich sukcesy w europejskim trofeum się jednak nie kończą. 4 lutego młodzieżowa drużyna "Wojskowych" rozegrała spotkania 1/16 finału LM, w którym to polscy gracze zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami, reprezentującymi barwy Ajaxu Amsterdam. Spotkanie to również zakończyło się triumfem zawodników z kraju nad Wisłą. Dzięki temu zameldowali się oni w kolejnej rundzie rozgrywek, gdzie czekało na nich arcytrudne starcie z Villarrealem.

Skandal w biały dzień. Nie do wiary co stało się w meczu Legii

Do spotkania z hiszpańską młodzieżą doszło 25 lutego. Niestety, ten mecz już od pierwszej połowy nie układał się po myśli zawodników z Warszawy. W 31. minucie bezpośredni czerwony kartonik za faul na rywalu obejrzał Szymon Chojecki. To zdarzenie mocno osłabiło drużynę. Mimo to "Wojskowi" zdołali dowieźć bezbramkowy remis aż do zakończenia pierwszej części meczu. Wynik spotkania otworzył się ostatecznie w 53. minucie za sprawą trafienia Hugona Lopeza.

Raptem kilka chwil później polscy zawodnicy wypracowali sobie świetną okazję do wyrównania stanu rywalizacji. Piłka, posłana przez jednego z zawodników, zmierzała wprost za linię obrony Villarrealu. Przy zawodniku, który już przymierzał się do wyjścia "sam na sam" z golkiperem, znalazł się Guillermo Anadon. 18-letni hiszpański defensor zdecydował się na przerwanie groźnej akcji poprzez zagranie piłki ręką. Arbiter tego spotkania - Edgars Malcevs - naturalnie odgwizdał przewinienie, decydując się jednocześnie ukarać sprawcę... żółtą kartką. Decyzja ta momentalnie spotkała się z ogromnym oburzeniem piłkarzy oraz sympatyków warszawskiej ekipy. Rywal odebrał im bowiem w ten sposób niemalże stuprocentową sytuację.

Ostatecznie drugą bramkę dla Villarrealu zdobył Julio Arjona Tejas, natomiast wynik meczu zamknęło honorowym trafieniem z rzutu karnego autorstwa Samuela Kovacika. Tym sposobem, po skandalicznym zachowaniu rywala oraz nagannej decyzji arbitra, Legia Warszawa U-19 pożegnała się z tegoroczną edycją młodzieżowej Ligi Mistrzów.

Villarreal U-19 2:1 Legia Warszawa U-19

