Dramat Legii, trzy mecze przed końcem sezonu. Papszun sam potwierdził

Michał Chmielewski

Przerwę zimową pomiędzy rundami Legia spędzała w strefie spadkowej. Warszawski klub był w bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy liczyli, że przyjście Marka Papszuna okaże się zbawienne. Obecnie położenie "Wojskowych" jest zdecydowanie lepsze. Nie oznacza to jednak, że drużyna nie zmaga się z problemami.

W jesiennej rundzie Ekstraklasy Legia nie przypominała samej siebie. Po odejściu Edwarda Iordanescu zespół tymczasowo przejął Inaki Astiz, który zawiódł na całej linii. Efekt był taki, że Warszawiacy długo okupowali strefę spadkową.

W międzyczasie władze klubu dogadały się z Markiem Papszunem, który odszedł z Rakowa Częstochowa. W stolicy wszyscy czekali na przybycie nowego trenera. I to czekanie się opłaciło.

Oprócz debiutu przeciwko Koronie (1:2) na stadionie przy ul. Łazienkowskiej i niedawnego meczu z Lechem (0:4) "Wojskowi" nie przegrali pod wodzą Papszuna żadnego spotkania. Ostatnio Legia pokonała u siebie Widzew po golu Rafała Adamskiego w ostatnich sekundach. Dzięki temu obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli (40 pkt).

Do końca sezonu warszawskiemu klubowi do rozegrania pozostały trzy mecze. W niedzielę jego rywalem w Niecieczy będzie Termalica, która żegna się z Ekstraklasą. W piątek odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marek Papszun wypowiedział się m.in. na temat problemów swojej drużyny.

- Sytuacja zdrowotna wygląda jak sinusoida. Już wydawało się, że wychodzimy na prostą, a teraz znowu znaleźliśmy się na zakręcie. Wypadli Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca. Nie trenują Stojanowicz, Biczachczjan, Colak i Goncalves - ujawnił szkoleniowiec.

Oprócz tego Papszun odniósł się do najbliższego spotkania. - Mam bardzo dobre wspomnienia związane z tym klubem i nie przypominam sobie nieprzyjemnego meczu przeciwko Termalice. Nie chcę zapeszać, ale wierzę, że podtrzymamy moją serię jako trenera. To jednak przede wszystkim gra zespołowa, więc musimy się dobrze przygotować - powiedział.

- Na pewno musimy być skoncentrowani i nie myśleć o tym, że Termalica już spadła i przez to będzie łatwiej. To będzie bardzo trudny i kluczowy mecz. Jeśli zwyciężymy, to myślę, że temat utrzymania będzie praktycznie zamknięty, choć w tej lidze trudno cokolwiek zakładać na sto procent - dodał.

Oprócz Termaliki Legia na koniec kampanii zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk i Motorem Lublin u siebie.

