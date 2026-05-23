Lechia przystąpiła do sezonu z pięcioma ujemnymi punktami. Rok temu, w kwietniu, była jedynym klubem ekstraklasy, który nie dostał licencji. Miesiąc później udało się uzupełnić fomrlaności, ale Komisja Licencyjna nałożyła karę. "Mając na uwadze zapłatę zobowiązań po terminie 31 marca br. oraz naruszenia przez klub wszystkich trzech wskaźników: kapitału własnego netto, dopuszczalnego deficytu z piłki nożnej oraz wskaźnika kosztów zespołu, komisja postanowiła nałożyć na klub środek kontroli w postaci pozbawienia licencjobiorcy pięciu punktów."

Jak się okazuje, ta decyzja ciągnie się za klubem do tej pory, choć w pewnym momencie w Lechii zaczęo mówić o włączeniu się do walki o puchary. I podkreślano, że z pięcioma punktami więcej byłoby to możliwe. Zresztą działacze klubu jeszcze w maju walczyli o anulowanie kary, ale bezskutecznie. W Gdańsku z tego powodu czują rozgoryczenie i mieli pretensje do PZPN. Faktem jednak jest, że problemy z wypłacalnością klubu ciągnęły się od kilku lat.

Kara sprawiła, że Lecha przed ostatnią kolejką była w strefie spadkowej z punktem straty do Widzewa oraz trzema do Cracovii i Piasta Gliwice. Co ciekawe, wszystko miała w swoich rękach. A to dlatego, że Widzew mierzył się z Piastem. Niezależnie od wyniku w Łodzi, zwycięstwo nad Bruk-Betem Termalica Nieciecza gwarantowało pozostanie w lidze. Przy porażce czy remisie Widzewa Lechia wyprzedziłaby łodzian. Przy porażce Piasta, wyprzedziłaby Gliwczan. Każdy inny wynik Lechii oznaczał jej spadek.

W teorii Gdańszczanie mieli łatwe zadanie, bo mierzyli się ze zdegradowanym Bruk-Betem. Tyle że tydzień wcześniej broniąca się przed spadkiem Arka boleśnie przekonała się, że Niecieczanie walczą do końca i pociągneli Gdynian do pierwszej ligi.

Zatem w momencie rozpczęcia meczów o godz. 17:30 Widzew miał 40 punktów, a Lechia 39. O godz. 17:41 po rzucie różnym goście wybili piłkę pod nogi Samuela Kozlovsky'ego. Słowak dośrodkował, Sebastian Bergier zgrał w pole karne a gola zdobył Angel Baena. W tym momencie Widzew zostawał w Ekstraklasie, a spadała Lechia, która remisowała w Niecieczy.

O godz. 17:52 Lechia wpadła w dużo większe tarapaty, bo gola dla Bruk-Betu zdobył Artem Putiwcew. Sytuacja Gdańszczan stała się więc jeszcze trudniejsza. O godz. 18 goście przyjęli w Niecieczy kolejny cios. Drugą bramkę strzelił Rafał Kurzawa po asyście Damiana Hilbrychta.

Po pierwszych 45 minutach Lechia jedną nogą była w pierwszej lidze. Musiałaby odrobić dwie bramki straty i zdobyć trzecią, by przy tych wynikach wyprzedzić przegrywającego w Łodzi Piasta.

Ostatnie 45 minut sezonu rozpoczęło się o 18:36. Pięć minut później odżyły nadzieje w Lechii, bo kontaktowego gola zdobył Tomas Bobcek. O godz. 18:47 w Łodzi Widzew podwyższył prowadzenie. Oznaczało to, że jeśli Lechia chce się utrzymać, to raczej kosztem Piasta. Szybko jednak Kamil Zapolnik rozwiał nadzieje Gdańszczan i trafił na 3:1. A w Łodzi walczyli też Gliwiczanie i o godz. 18:55 zdobyli kontaktową bramkę.

Siedem minut później świetną okazję miała Lechia. Bobcek nie wykorzystał jednak rzutu karnego. To ostatecznie zniechęciło gości. W doliczonym czasie na otarcie łez trafił jeszcze Bobcek, ale Gdańszczanie po zaledwie dwóch sezonach opuszczają Ekstraklasę.

Statystyki meczu Bruk-Bet Termalica 3 - 2 Lechia Gdańsk Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 7 22 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 2 9 Strzały zablokowane 0 9 Ataki 66 99

