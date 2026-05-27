Dramat gwiazdora Lecha. Wyjeżdża z Polski, zapadła ważna decyzja

Ali Gholizadeh jeszcze niedawno był jednym z najszczęśliwszych piłkarzy biegających po boiskach PKO BP Ekstraklasy. Irańczyk spisywał się tak dobrze, że w kwietniu nagrodzono go statuetką zawodnika miesiąca. Radość nie trwała długo, ponieważ na początku maja gwiazdor "Kolejorza" nabawił się poważnego urazu. Dramat wydarzył się podczas wyjazdowej potyczki w Lublinie. Pechowy upadek spowodował zerwanie więzadła krzyżowego przedniego.

"W najbliższych dniach Gholizadeha czeka więc operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. Ali, życzymy dużo zdrowia i jesteśmy z Tobą!" - poinformował od razu po meczu Lech. Ale sam piłkarz nie zamierzał opuszczać kolegów z zespołu. Z trybun obserwował on najpierw potyczkę w Radomiu zapewniającą mistrzostwo kraju. Tydzień później do późnych godzin nocnych bawił się z kibicami podczas świętowania drugiego tytułu z rzędu.

Ali Gholizadeh wraca do Iranu. To tam będzie dochodził do pełni zdrowia

Wkrótce Irańczyk opuści jednak stolicę Wielkopolski. Oczywiście nie definitywnie. Powodem wyjazdu jest leczenie oraz rehabilitacja. "Ali wraca do siebie, do domu, do Iranu. Tam ma bardzo zaufanego lekarza, jednego z najlepszych w tym regionie, który będzie go operował" - powiedział redakcji TVP Sport Tomasz Rząsa z poznańskiej drużyny. Kibice nie mają się czym martwić, ponieważ za kilka miesięcy gwiazdor ponownie pokaże się w niebiesko-białych barwach.

Niedawno obie strony zdecydowały się na przedłużenie umowy. Nowa umowa ma obowiązywać do 2027 roku. "Czekam na moment powrotu na boisko i obiecuję, że wrócę na nie jeszcze silniejszy. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że przedłużam kontrakt z Lechem i głęboko wierzę, że wszystko w kolejnych miesiącach pójdzie już po naszej wspólnej myśli" - mówił na oficjalnej stronie klubowej zadowolony piłkarz. Najbliższy cel? Awans do wymarzonej Champions League.

