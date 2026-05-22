Dopiero co kupił klub. Podolski podjął decyzję ws. kariery. Jest komunikat

"Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... Mistrz świata, Lukas Podolski w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa - Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - czytamy w poście zamieszczonym na profilu Górnika Zabrze w serwisie X.

Ledwie dzień wcześniej ogłoszono, że Podolski nabył kontrolny pakiet akcji śląskiego klubu. Teraz będzie z nim związany już tylko jako właściciel.

Lukas Podolski kończy z profesjonalnym futbolem. Ostatni mecz rozegra w sobotę z Radomiakiem Radom

Wydawało się, że "Poldi" zawiesi buty na kołku już poprzedniej wiosny. Po zakończeniu sezonu ogłosił jednak, że pogra jeszcze rok. I ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.

Z doświadczonym pomocnikiem w składzie Górnik sięgnął po Puchar Polski. W finale, rozegranym 2 maja na PGE Narodowym, Zabrzanie pokonali 2:0 Raków Częstochowa. Dla Podolskiego to pierwsze i jedyne trofeum w barwach klubu z Roosevelta.

W Górniku jako zawodnik spędził pięć lat. Do tej pory rozegrał dla niego w sumie 134 spotkania, zdobył 25 bramek i zaliczył 22 asysty. Ma na koncie więcej występów niż w Bayernie Monachium (106) i w reprezentacji Niemiec (130). Częściej przywdziewał jedynie trykot 1. FC Koeln.

Największym sukcesem w jego karierze pozostaje tytuł mistrza świata, który fetował w 2014 roku. W "Die Mannschaft" debiutował jako 19-latek. Grał w jej barwach w latach 2004-17.

Lukas Podolski Sebastian Frej East News

