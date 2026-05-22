Dopiero co kupił klub. Podolski podjął decyzję ws. kariery. Jest komunikat
To już naprawdę koniec. Lukas Podolski sobotnim meczem z Radomiakiem Radom definitywnie kończy fantastyczną karierę. Z profesjonalnym futbolem żegna się kilkanaście dni przed 41 . urodzinami. Górnik Zabrze poinformował o jego decyzji w późne piątkowe popołudnie. "Dziękujemy za wszystko, Poldi" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na platformie X.
"Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... Mistrz świata, Lukas Podolski w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa - Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - czytamy w poście zamieszczonym na profilu Górnika Zabrze w serwisie X.
Ledwie dzień wcześniej ogłoszono, że Podolski nabył kontrolny pakiet akcji śląskiego klubu. Teraz będzie z nim związany już tylko jako właściciel.
Wydawało się, że "Poldi" zawiesi buty na kołku już poprzedniej wiosny. Po zakończeniu sezonu ogłosił jednak, że pogra jeszcze rok. I ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.
Z doświadczonym pomocnikiem w składzie Górnik sięgnął po Puchar Polski. W finale, rozegranym 2 maja na PGE Narodowym, Zabrzanie pokonali 2:0 Raków Częstochowa. Dla Podolskiego to pierwsze i jedyne trofeum w barwach klubu z Roosevelta.
W Górniku jako zawodnik spędził pięć lat. Do tej pory rozegrał dla niego w sumie 134 spotkania, zdobył 25 bramek i zaliczył 22 asysty. Ma na koncie więcej występów niż w Bayernie Monachium (106) i w reprezentacji Niemiec (130). Częściej przywdziewał jedynie trykot 1. FC Koeln.
Największym sukcesem w jego karierze pozostaje tytuł mistrza świata, który fetował w 2014 roku. W "Die Mannschaft" debiutował jako 19-latek. Grał w jej barwach w latach 2004-17.