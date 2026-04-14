Dojdzie do rozstania z Legią? Wiadomość dotarła do Papszuna, Mioduski musi reagować

Jakub Rzeźnicki

Legia Warszawa wciąż nie może być spokojna o ligowy byt. Ścisk w tabeli Ekstraklasy jest nieprawdopodobny, a Widzew Łódź, Arka Gdynia i Pogoń Szczecin także zaczęły punktować. Do tego dochodzą jeszcze poważne problemy finansowe, jakie od dłuższego czasu toczą "Wojskowych". W związku z tym wielu kibiców liczy, że wkrótce dojdzie do rozstania z Dariuszem Mioduskim. Na horyzoncie pojawił się chętny na zainwestowanie w stołeczny klub.

Dariusz Mioduski i Marek Papszun przed stadionem Legii Warszawa, ubrani w zimowe kurtki i sportową odzież klubową.
Dariusz Mioduski i Marek PapszunPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL / CYFRASPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

  • Legia Warszawa zajmuje 14. miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
  • Klub boryka się z poważnymi problemami finansowymi, a kibice winią za nie Dariusza Mioduskiego, pojawiły się też pogłoski o zainteresowaniu inwestorów, w tym Michała Brańskiego.
  • Według ustaleń, Dariusz Mioduski zaakceptowałby obecność inwestora mniejszościowego, zachowując pełnię władzy, a wieści o możliwych zmianach w zarządzie dotarły już do trenera Marka Papszuna.
W sobotę Legia Warszawa była już o włos od zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze, co umocniłoby jeszcze jej pozycję w tabeli i pozwoliło odskoczyć nieco od strefy spadkowej. Gol Pawła Bochniewicza, który padł w 96. minucie pokrzyżował jednak plany stołecznej ekipy.

Legia wciąż w trudnej sytuacji. Kibice winią Dariusza Mioduskiego

Po 28. kolejce Legia zajmuje 14. miejsce i wciąż ma tylko punkt przewagi nad miejscem oznaczającym spadek. Punktować zaczęły Widzew, Arka i Pogoń, które podobnie jak "Wojskowi" są uwikłani w walkę o utrzymanie. A do tego dochodzą jeszcze kłopoty finansowe.

Legia boryka się z nimi od dłuższego czasu, a lwia część kibiców wini za nie Dariusza Mioduskiego. Nietrafione inwestycje, złe wybory na stanowisku trenera - lista zarzutów pod adresem właściciela stale się wydłuża. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawiają się pogłoski o inwestorach zainteresowanych Legią, to są błyskawicznie podchwytywane.

Jest chętny na zainwestowanie w Legię. Mioduski sprzeda klub?

Do grona chętnych na zainwestowanie w klub z Warszawy dołączył niedawno członek zarządu Wirtualnej Polski - Michał Brański. Nie chciałby on jednak rządzić nim samodzielnie.

Deklaruję, że chętnie dołączę do grupy ludzi, którzy wesprą Legię finansowo, jeśli taka grupa zostanie uformowana. Nie widzę się w roli inwestora wiodącego w takim przedsięwzięciu, ale jako członek syndykatu, najlepiej namaszczonego przez Darka Mioduskiego, już tak
stwierdził w rozmowie z "TVP Sport".

Zaskakujący komunikat polskiego klubu. I to chwilę po ważnym meczu. Kibice są wściekli

Na ten moment nie wydaje się jednak, żeby Mioduski był gotowy na sprzedaż Legii. Ma on dyktować zaporowe ceny, co skutecznie odstrasza chętnych. Z ustaleń dziennikarzy TVP Sport wynika jednak, że zaakceptowałby pojawienie się w niej inwestora mniejszościowego. Pełnia władzy musiałaby jednak pozostać w jego rękach.

Wiadomość o możliwych zmianach w zarządzie Legii z pewnością dotarła już do Marka Papszuna. Latem trener będzie chciał dokonać wielu roszad w kadrze, a do tego potrzebować będzie niemałych środków finansowych. Zapowiada się ciekawy czas w obozie "Wojskowych".

Dariusz Mioduski
Dariusz MioduskiFoto OlimpikAFP
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaLeszek SzymańskiPAP
Marek Papszun
Marek PapszunMarek Antoni IwanczukAFP
