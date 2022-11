Dobre wieści dla fanów Rakowa Częstochowa. Ważny zawodnik przedłużył kontrakt

Vladislavs Gutkovskis przedłużył kontrakt z Rakowem Częstochowa do końca sezonu 2024/25. Do zespołu trafił w dwa lata temu, w dotychczasowych 99 meczach trafiał do siatki 31 razy i zanotował 10 asyst. Przez wcześniejsze 4,5 roku występował w Bruk-Becie Termalica Nieciecza.

Gutkovskis w Częstochowie do 2025 roku. "Czuję się tu bardzo dobrze"

"To dla mnie ważny moment. Myślę, że robię dodatkowy krok do przodu, bo wiem, że tutaj będę się mógł jeszcze rozwinąć i stać się lepszym piłkarzem. Przeżyłem tutaj wiele wspaniałych momentów, to trwa dalej. Nigdzie się nie wybieram, czuję się tutaj bardzo dobrze i cieszę się z przedłużenia kontraktu" - powiedział napastnik, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

"Vladislavs to dla nas bardzo ważny zawodnik, który wpisuje się w nasz profil na pozycji numer 9. Wierzymy, że stać go na regularne zdobywanie bramek, które dadzą wiele radości kibicom, tak jak w finale Pucharu Polski czy meczu z Wisłą Płock oraz przyczynią się do realizacji naszych celów na ten sezon oraz kolejne" - dodał dyrektor sportowy Robert Graf. Nawiązał do ostatniego wygranego 6:1 meczu z "Nafciarzami", w którym Łotysz strzelił cztery bramki.

Dotychczas z drużyną spod Jasnej Góry świętował wicemistrzostwo Polski, dwa krajowe puchary i superpuchar. W trwającej kampanii Raków jest liderem PKO Ekstraklasy - ma siedem punktów przewagi nad Legią Warszawa.