Dno tabeli i degradacja z hukiem. Tak półfinalista PP żegna się z Ekstraklasą

Opiekunowi pokonanych, Tomaszowi Tułaczowi , za trzy miesiące stuknie równo 10 lat na posadzie trenera Puszczy. To prawdziwy ewenement w futbolowych realiach. Umowa szkoleniowca zachowuje ważność do połowy 2027 roku. Niewykluczone jednak, że i ten etap dobiega powoli końca.

Czy 55-letni szkoleniowiec przypłaci to utratą stanowiska? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Być może kierownictwo klubu uzna, że największy sukces w dziejach Puszczy - półfinał Pucharu Polski - to wystarczający argument za zaniechaniem radykalnych posunięć.