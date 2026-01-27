Dni do powrotu Ekstraklasy, a teraz takie wieści. Prezes klubu apeluje. "Trzeba działać szybko"
Runda wiosenna PKO BP Ekstraklasy startuje już za kilka dni. Tymczasem prezes Pogoni Szczecin wystosował pilny apel do organizatora rozgrywek. Alex Haditaghi nie ma wątpliwości. To powinno wydarzyć się już teraz.
PKO BP Ekstraklasa lada dzień wybudzi się z zimowego snu. 30 stycznia rozegrane zostaną pierwsze mecze rundy wiosennej. O godz. 18:00 dojdzie do starcia Zagłębie Lubin - GKS Katowice, a o 20:30 Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia.
Pilny apel prezesa Pogoni Szczecin
Tymczasem warunki pogodowe w Polsce nie należą do najlepszych, a prognozy na najbliższy weekend są mało optymistyczne. W weekend temperatura w Polsce może oscylować w okolicach minus 15 stopni Celsjusza.
W związku z tymi prognozami właściciel Pogoni Szczecin wystosował apel do organizatorów rozgrywek.
Uważam, że Ekstraklasa powinna działać szybko i odwołać mecze już teraz. W tym także nasz z Motorem Lublin
Właściciel "Portowców" podkreślił, że "zawodnicy i kibice nie powinni być zmuszani do gry ani oglądania meczu przy -20 czy -15 stopniach Celsjusza" - Jeden tydzień nie zaszkodzi żadnej drużynie. Jako liga musimy patrzeć na wszystko szerzej - dodał.
Mecz Motor - Pogoń, o którym wspomina Haditaghi, zaplanowany jest na niedzielę (1 lutego), godz. 12:15. Serwis pogoda.interia.pl przewiduje, że w momencie rozpoczęcia spotkania na termometrach będzie - 14 stopni Celsjusza.