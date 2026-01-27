PKO BP Ekstraklasa lada dzień wybudzi się z zimowego snu. 30 stycznia rozegrane zostaną pierwsze mecze rundy wiosennej. O godz. 18:00 dojdzie do starcia Zagłębie Lubin - GKS Katowice, a o 20:30 Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia.

Pilny apel prezesa Pogoni Szczecin

Tymczasem warunki pogodowe w Polsce nie należą do najlepszych, a prognozy na najbliższy weekend są mało optymistyczne. W weekend temperatura w Polsce może oscylować w okolicach minus 15 stopni Celsjusza.

W związku z tymi prognozami właściciel Pogoni Szczecin wystosował apel do organizatorów rozgrywek.

Uważam, że Ekstraklasa powinna działać szybko i odwołać mecze już teraz. W tym także nasz z Motorem Lublin

Właściciel "Portowców" podkreślił, że "zawodnicy i kibice nie powinni być zmuszani do gry ani oglądania meczu przy -20 czy -15 stopniach Celsjusza" - Jeden tydzień nie zaszkodzi żadnej drużynie. Jako liga musimy patrzeć na wszystko szerzej - dodał.

Rozwiń

Mecz Motor - Pogoń, o którym wspomina Haditaghi, zaplanowany jest na niedzielę (1 lutego), godz. 12:15. Serwis pogoda.interia.pl przewiduje, że w momencie rozpoczęcia spotkania na termometrach będzie - 14 stopni Celsjusza.

Alex Haditaghi z Pogoni Szczecin może mieć powody do radości Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Alex Haditaghi Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tan Kesler (z lewej) i Alex Haditaghi Tomasz Kowalczuk East News

Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki" Polsat Sport