Dni do powrotu Ekstraklasy, a teraz takie wieści. Prezes klubu apeluje. "Trzeba działać szybko"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Runda wiosenna PKO BP Ekstraklasy startuje już za kilka dni. Tymczasem prezes Pogoni Szczecin wystosował pilny apel do organizatora rozgrywek. Alex Haditaghi nie ma wątpliwości. To powinno wydarzyć się już teraz.

Grupa piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu rozgrywanego w trudnych, śnieżnych warunkach. Zawodnik w niebieskiej koszulce prowadzi futbolówkę, a trzech rywali w białych strojach próbuje go powstrzymać. Wiatr i padający śnieg ograniczają widoczność na b...
Pilny apel prezesa ws. powrotu Ekstraklasy po przerwie zimowejLUCYNA NENOW / POLSKA PRESSEast News

PKO BP Ekstraklasa lada dzień wybudzi się z zimowego snu. 30 stycznia rozegrane zostaną pierwsze mecze rundy wiosennej. O godz. 18:00 dojdzie do starcia Zagłębie Lubin - GKS Katowice, a o 20:30 Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia.

Pilny apel prezesa Pogoni Szczecin

Tymczasem warunki pogodowe w Polsce nie należą do najlepszych, a prognozy na najbliższy weekend są mało optymistyczne. W weekend temperatura w Polsce może oscylować w okolicach minus 15 stopni Celsjusza.

W związku z tymi prognozami właściciel Pogoni Szczecin wystosował apel do organizatorów rozgrywek.

Uważam, że Ekstraklasa powinna działać szybko i odwołać mecze już teraz. W tym także nasz z Motorem Lublin 
napisał Alex Haditaghi na portalu X.com.

Właściciel "Portowców" podkreślił, że "zawodnicy i kibice nie powinni być zmuszani do gry ani oglądania meczu przy -20 czy -15 stopniach Celsjusza" - Jeden tydzień nie zaszkodzi żadnej drużynie. Jako liga musimy patrzeć na wszystko szerzej - dodał.

Mecz Motor - Pogoń, o którym wspomina Haditaghi, zaplanowany jest na niedzielę (1 lutego), godz. 12:15. Serwis pogoda.interia.pl przewiduje, że w momencie rozpoczęcia spotkania na termometrach będzie - 14 stopni Celsjusza.

Mężczyzna w błękitnej koszuli z identyfikatorem na szyi stoi na pierwszym planie, w tle widoczne są inne osoby, w tym chłopiec w szaliku oraz kobieta o blond włosach, a także fragment zielonego znaku medycznego.
Alex Haditaghi z Pogoni Szczecin może mieć powody do radościTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Mężczyzna w białej koszuli stoi na tarasie ze szklaną barierką, oparty o poręcz, trzyma cygaro w ustach, na nadgarstku złoty zegarek, w tle duże przeszklenia budynku.
Alex HaditaghiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Tan Kesler (z lewej) i Alex Haditaghi
Tan Kesler (z lewej) i Alex HaditaghiTomasz KowalczukEast News
