Derby Łodzi przerywane fajerwerkami. Zdecydowała jedna bramka

Mecz Widzewa z ŁKS to takie z krwi i kości. To mecz dwóch drużyn z tego samego miasta, których kibice, delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią. Po rocznej przerwie ekstraklasa znów ma więc derby z prawdziwego zdarzenia. Przez ostatnie lata (poza sezonem 22/23) były to derby Krakowa, teraz są Łodzi. Oczywiście także w Poznaniu są dwa kluby w ekstraklasie, ale między fanami Lecha i Warty animozji nie ma. Oburzonym, że są przecież jeszcze Wielkie Derby Śląska, przypominam, że chodzi mi o takie najczystsze wydanie, czyli dwóch klubów z jednego miasta.