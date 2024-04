Demolka w Ekstraklasie, oni nie żartują. Naprawdę mogą zdobyć mistrzostwo Polski

Kibice na stadionie w Zabrzu na pierwszego gola w tym meczu czekali do 25. minuty. Właśnie wtedy Boris Sekulić posłał groźne dośrodkowanie w pole karne ŁKS-u , a tam fatalną interwencją "popisał się" Kamil Dankowski , który nie dość, że łamał linię spalonego, to jeszcze odbił piłkę głową wprost pod nogi Szymona Czyża . Ten okazji nie zmarnował. Od razu zdecydował się na strzał i dał gospodarzom prowadzenie.

Zaledwie 10 minut później było już 2:0 . Lawrence Ennali popisał się fenomenalną akcją indywidualną i wbiegł z piłką w pole karne, mijając obrońców ŁKS-u jak pachołki. Później zdecydował się na strzał, który okazał się nie do obrony dla golkipera gości.

Górnik demoluje ŁKS. Drużyna Jana Urbana namieszała w końcówce sezonu Ekstraklasy

W 63. minucie padł gol wyjątkowej urody, a jego autorem był Kamil Lukoszek . Piłkarz Górnika Zabrze podjął odważną decyzję o strzale z dystansu i zrealizował go wręcz idealnie. Piłka wpadła do siatki w okolicach "okienka" bramki i była całkowicie poza zasięgiem bramkarza. W tym momencie było już 3:0 i trudno było oczekiwać, że ŁKS zapewni w tym spotkaniu jeszcze jakieś emocje.

W końcówce meczu obrona Górnika się zagapiła i pozwoliła rywalom na strzelenie honorowej bramki. Autorem gola na 3:1 był Dani Ramirez, który podczas ostatniego meczu na chwilę stracił przytomność i nie na żarty przestraszył wszystkich kibiców oglądających to spotkanie. Tamto zdarzenie z jego udziałem wyglądało bardzo niepokojąco, ale wszystko wskazuje na to, że ze zdrowiem gwiazdy ŁKS-u wszystko jest już w porządku. Hiszpan znakomicie wbiegł w pole karne Górnika i uderzeniem z pierwszej piłki po podaniu Bartosza Szeligi trafił do siatki.