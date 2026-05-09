Deklasacja w meczu Widzewa, ale co się stało potem. Boniek nie wytrzymał. "Co za emocje"
Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3:1. Tym samym Łodzianie wydostali się ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Chwilę po meczu do postawy podopiecznych trenera Aleksandara Vukovicia odniósł się Zbigniew Boniek, który jest jedną z legend Widzewa.
Widzew Łódź desperacko walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia przed 32. kolejką zajmowali miejsce w strefie spadkowej. Ich rywalem w sobotnim meczu była Lechia Gdańsk, mająca dwa punkty więcej, ale znajdująca się na "bezpiecznym miejscu". Tak więc nic dziwnego, że starcie łódzko - gdańskie zapowiadane było jako mecz "za 6 punktów".
Widzew niemalże koncertowo zagrał pierwszą połowę spotkania i po dwóch golach Sebastiana Bergiera oraz trafieniu Steve Kapuadiego prowadził 3:0. W drugiej części kontaktowego gola strzelił Ivan Zhelizko. Ostatecznie Łodzianie triumfowali 3:1.
Widzew poza strefą spadkową. Zbigniew Boniek zabrał głos
Zwycięstwo ucieszyło sympatyków Widzewa. Jednym z nich jest Zbigniew Boniek, który jest legendą łódzkiego klubu.
Co za emocje, co za napięcie.. Teraz tylko spokojnie. Na razie tylko 3 punkty i mamy też Gwiazdę kolejki. Forza Widzew. Ps. Co za klimat na trybunach
Przed Widzewem jeszcze dwa ligowe spotkania. 15 maja Łodzianie zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce. Natomiast w ostatniej kolejce podejmą na własnym boisku Piasta Gliwice.