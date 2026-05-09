Deklasacja w meczu Widzewa, ale co się stało potem. Boniek nie wytrzymał. "Co za emocje"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3:1. Tym samym Łodzianie wydostali się ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Chwilę po meczu do postawy podopiecznych trenera Aleksandara Vukovicia odniósł się Zbigniew Boniek, który jest jedną z legend Widzewa.

Widzew wydostał się ze strefy spadkowej. Zbigniew Boniek zabrał głos
Widzew wydostał się ze strefy spadkowej. Zbigniew Boniek zabrał głosANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Widzew Łódź desperacko walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia przed 32. kolejką zajmowali miejsce w strefie spadkowej. Ich rywalem w sobotnim meczu była Lechia Gdańsk, mająca dwa punkty więcej, ale znajdująca się na "bezpiecznym miejscu". Tak więc nic dziwnego, że starcie łódzko - gdańskie zapowiadane było jako mecz "za 6 punktów".

Widzew niemalże koncertowo zagrał pierwszą połowę spotkania i po dwóch golach Sebastiana Bergiera oraz trafieniu Steve Kapuadiego prowadził 3:0. W drugiej części kontaktowego gola strzelił Ivan Zhelizko. Ostatecznie Łodzianie triumfowali 3:1.

Zobacz również:

PZPN wydał zaskakujący werdykt ws. meczu Legii z Widzewem
Ekstraklasa

Widzew złożył protest ws. meczu z Legią, PZPN wydał werdykt. Zawrzało po polskim klasyku

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Widzew poza strefą spadkową. Zbigniew Boniek zabrał głos

Zwycięstwo ucieszyło sympatyków Widzewa. Jednym z nich jest Zbigniew Boniek, który jest legendą łódzkiego klubu.

Co za emocje, co za napięcie.. Teraz tylko spokojnie. Na razie tylko 3 punkty i mamy też Gwiazdę kolejki. Forza Widzew. Ps. Co za klimat na trybunach
napisał na portalu x.com były prezes PZPN.

Przed Widzewem jeszcze dwa ligowe spotkania. 15 maja Łodzianie zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce. Natomiast w ostatniej kolejce podejmą na własnym boisku Piasta Gliwice.

Zobacz również:

Kadr z meczu Widzew - Lechia
Ekstraklasa

Kanonada w meczu Widzewa. Grad goli w pierwszej połowie. Brawurowa ucieczka z piekła

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w średnim wieku o jasnych włosach i wąsach patrzy poważnie w obiektyw, ubrany w jasnoniebieską koszulę, w tle rozmyte światła.
Zbigniew BoniekPIOTR KAMIONKA/REPORTEREast News
starszy mężczyzna w płaszczu i niebieskim szaliku stoi na trybunach, trzymając okulary w dłoni, za szklaną barierką
Zbigniew BoniekAndrzej IwańczukEast News
Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja