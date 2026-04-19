Deklasacja i fantastyczny rekord w Ekstraklasie. Oto nowy wicelider tabeli

Łukasz Żurek

Arka Gdynia uległa 0:3 Jagiellonii Białystok w ostatnim niedzielnym meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się Jesus Imaz, który jeszcze przed przerwą trafił do siatki dwukrotnie. Od dzisiaj jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w krajowej elicie ze 110 golami na koncie. Końcowy rezultat ustalił rezerwowy Samed Bażdar tuż po wejściu na plac gry. Dzięki wygranej "Jaga" wskakuje na pozycję wicelidera tabeli.

Alejandro Pozo i Dawid Gojny walczą o piłkę głową podczas meczu Arki z Jagiellonią w Gdyni; widoczny też inny zawodnik w żółtej koszulce.
Alejandro Pozo (z lewej) kontra Dawid Gojny. Gdynia to w tym sezonie trudny teren, ale "Jaga" i tak sięgnęła po pełną pulę Tomasz Zasinski / 058sport.plNewspix.pl

W jesiennym starciu obu zespołów Arka przegrała na Podlasiu 0:4. Teraz nastał czas rewanżu. Mimo dużej różnicy miejsc w tabeli Jagiellonia wcale nie była murowanym faworytem niedzielnego spotkania.

Gdynianie terminują w strefie spadkowej i każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Tymczasem "Jaga" nie rezygnuje z walki o mistrzowski tytuł. Przystępowała do tej konfrontacji ze świadomością, że triumf na Wybrzeżu oznacza awans na pozycję wicelidera.

- Chcę wrócić do fundamentu i zobaczyć zespół, który gra na większej swobodzie, z większym polotem. Wierzę w tę drogę. Wierzę, że finalnie się to obroni - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener gości, Adrian Siemieniec.

W trzech poprzednich potyczkach ligowych białostoczanie ugrali ledwie dwa punkty. Kolejne potknięcie na dobre oddalałoby drużynę od ścisłej czołówki. Na to mistrzowie Polski z 2024 roku nie mogli sobie pozwolić.

Efekt? Już po dziewięciu minutach było 1:0. Po wymianie kilku szybkich podań w polu karnym gospodarzy piłka trafiła do Jesusa Imaza, a ten strzałem bez przyjęcia dopełnił z kilku metrów formalności.

35-letni Hiszpan stał się w ten sposób najskuteczniejszym zagranicznym snajperem w dziejach Ekstraklasy. Więcej o jego rekordzie piszemy TUTAJ.

Niewiele brakowało, a Arka zdobyłaby się na podwójny odwet. Doskonałych okazji bramkowych nie wykorzystali jednak Dawid Gojny i Vladislavs Gutkovskis. Obaj pudłowali z najbliższej odległości.

Znacznie lepszą precyzją dysponował tego dnia Imaz. W 38. minucie trafił do siatki po raz drugi, znów uderzając tuż sprzed pola bramkowego. Na koncie ma już 110 goli zdobytych w krajowej elicie.

Zaraz po zmianie stron gospodarze zmarnowali kolejną świetną okazję. Tym razem głową groźnie uderzał Dominick Zator. Na posterunku był jednak stojący między słupkami Sławomir Abranowicz.

Jagiellonia nie ograniczała się do pilnowania korzystnego rezultatu. Kilkanaście minut przed końcowym gwizdkiem podwyższyła prowadzenie na 3:0. Wejście smoka zaliczył Samed Bażdar. Kilka chwil po pojawieniu się na murawie uderzył nie do obrony po dograniu z bocznego sektora boiska i... było po zawodach.

Dzięki wygranej "Żubry" zasiadają na fotelu wicelidera. Do otwierającego tabelę Lecha Poznań tracą tylko trzy punkty. Powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat znów staje się realnym celem.

PKO Ekstraklasa
29. Kolejka
19.04.2026
17:30
Zakończony
Jesus Imaz
9' , 38'
Samed Bazdar
73'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Arka Gdynia
Jagiellonia Białystok
Rezerwowi

Statystyki meczu

Arka Gdynia
0 - 3
Jagiellonia Białystok
Posiadanie piłki
49%
51%
Strzały
16
9
Strzały celne
6
5
Strzały niecelne
6
3
Strzały zablokowane
4
1
Ataki
74
55
piłkarz w fioletowym stroju z szeroko rozłożonymi ramionami świętuje na boisku, w tle rozmyty widok trybun pełnych kibiców
Jesus Imaz, od teraz kaliber 110Adam War¿awaPAP
piłkarze drużyny w fioletowych strojach celebrują zdobycie bramki, otoczeni przez partnerów z zespołu na tle boiska i banerów reklamowych
Jagiellonia Białystok pozostaje w grze o tytuł mistrza Polski AD 2026Adam War¿awaPAP
kibice na trybunach stadionu odpalają race, tworząc intensywną czerwoną poświatę i gęsty dym nad sektorami, w tle widoczny duży transparent z napisem, na pierwszym planie piłkarze na murawie oraz bramka
Kibice Arki Gdynia Adam War¿awaPAP
