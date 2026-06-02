Definitywny koniec, Wieczysta z ważną nowiną. Media: Właściciel zdecydował

Bardzo gorąco w ostatnim czasie było wokół Wieczystej Kraków. Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala zanotowała niezłą końcówkę sezonu i zagwarantowała sobie udział w barażach Betlic 1. Ligi. Mimo to przyszłość drużyny stanęła pod sporym znakiem zapytania. Wszystko przez informacje, jakoby Wojciech Kwiecień - właściciel krakowskiej ekipy chciał zaangażować się w działalność Wisły Kraków.

Klub jednak bez żadnego "ale" przystąpił do baraży i je... wygrał. Po pokonaniu w półfinale Polonii Warszawa w wielkim finalne ograł 2:1 Chrobrego Głogów, dzięki czemu zameldował się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W mediach zaczęły się pojawiać nawet pierwsze cele transferowe zespołu.

Kilka dni po wywalczeniu upragnionego awansu do PKO BP Ekstraklasy pojawiły się nowe informacje ws. wspomnianego Wojciecha Kwietnia oraz "Białej Gwiazdy". Zdaniem "Gazety Krakowskiej" pomysł na przejęcie jednego z najbardziej utytułowanych polskich klubów upadł. Zdaniem źródła powodem nie były żadne kłótnie, lecz zwyczajnie negocjacje nie były udane.

- Teraz wiemy już, że w tym momencie się to nie wydarzy. [...] Żeby była jasność, nie ma mowy tutaj o jakichś kłótniach, po prostu obie strony zakończyły te negocjacje i tyle - czytamy.

Wieczysta przystąpi do gry w Ekstraklasie. "Na ten moment"

Z tego względu właściciel zespołu oraz jego współpracownicy będą skupiać się już tylko na Wieczystej. Już huczy o wielkich transferach, które mają w przyszłym sezonie nie tyle, co pomóc się utrzymać, lecz także pozwolić na walkę o coś więcej. Wśród kandydatów przewijają się nazwiska m.in. Karola Linettego czy Afimico Pululu.

Wojciech Kwiecień i jego ludzie na ten moment koncentrować się zatem będą na budowie zespołu pod kątem ekstraklasy

Warto dodać jednak, że zakończenie negocjacji pomiędzy stronami ws. przejęcia Wisły Kraków nie zamykają tych drzwi na przyszłość. Możliwe zatem, że ten temat jeszcze powróci.

Wieczysta Kraków Marcin Golba / NurPhoto AFP

Piłkarze Wieczystej Kraków Marcin Golba AFP

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda East News





Najlepsze akcje ORLEN Zastal Zielona Góra w drodzę do finału ORLEN Basket Ligi 2026 Polsat Sport