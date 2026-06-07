Synerise Arena Kraków będący na co dzień areną Wisły Kraków w ubiegłym sezonie był areną wielu emocjonujących spotkań. Miejscowi kibice oprócz marszu po upragniony powrót "Białej Gwiazdy" do Ekstraklasy mieli okazję oglądać również poczynania Szachtara Donieck w europejskich pucharach.

Ukraiński zespół w Lidze Konferencji mierzył się m.in. z Legią Warszawa i Lechem Poznań, a dotarł ostatecznie do półfinału rozgrywek. Na ostatniej prostej przed meczem o tytuł lepszy okazał się angielski Crystal Palace - triumfator całej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26.

Szachtar jako mistrz Ukrainy w przyszłym sezonie zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Pierwotnie zakładano, że dobrze układająca się współpraca Ukraińców z Krakowem zostanie kontynuowana. Wszystko może zmienić sobotnie oświadczenie właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego. Jego słowa odbiły się na Ukrainie szerokim echem.

Jasne stanowisko Jarosława Królewskiego. Olbrzymi problem dla Szachtara i Wieczystej

- Po konsultacjach i konstruktywnych rozmowach z Radą Nadzorczą klubu i formalnych głosowaniach zdecydowaliśmy co następuje w dwóch ważnych dla klubu sprawach. Zespół operacyjny Wisły Kraków nie zorganizuje meczów Wieczystej Kraków w ramach Ekstraklasy oraz nie zorganizuje meczów Szachtara Donieck w ramach pucharów europejskich. Oba kluby poinformowałem o decyzji. Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich - oświadczył Jarosław Królewski.

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Taka decyzja Królewskiego absolutnie nie przekreśla szans gry Wieczystej i Szachtara na stadionie przy ulicy Reymonta - wszystko zależy teraz od ich ustaleń z władzami miasta. Nie ma co jednak ukrywać, że brak kooperacji z Wisłą w sprawie organizowania tzw. dnia meczowego jest olbrzymim utrudnieniem i kosztem dla zainteresowanych. Tym bardziej, że Królewski wprost oczekuje proporcjonalnego udziału w kosztach utrzymania murawy.

Oczywiście negocjacje obu klubów z miastem są możliwe - a więc gra na stadionie przy R22 również - ale nie będziemy w nich uczestniczyć jako operator dnia meczowego - dodatkowo odpowiednie warunki murawy muszą być zapewnione na odpowiednim poziomie, aby największy klient stadionu i drugi partner mogli realizować swoją misję sportową na należytym poziomie. Aby zapewnić minimum należy, dokonać inwestycji na poziomie kilku mln PLN w innym wypadku obie drużyny będą w zimowym okresie grać w błocie.

Jednoznaczna reakcja Ukraińców na decyzję Królewskiego. Na wschodzie zrobiło się o tym głośno

Publikacja Jarosława Królewskiego bardzo szybko odbiła się szerokim echem w ukraińskich mediach, żywo zainteresowanych grą Szachtara w Europie. "Oficjalnie. Szok dla Szachtara. Drzwi zamknięte dla górników w Polsce" - takim tytułem artykuł o decyzji właściciela Wisły opatrzyli dziennikarze portalu "sport.ua".

To samo medium kilkanaście godzin później, powołując się na ustalenia "Meczyków", poinformowały o odmowie rozegrania spotkań reprezentacji Ukrainy podczas zbliżającej się Ligi Narodów. Ta wciąż nie wie, gdzie rozegra swoje najbliższe domowe mecze.

Władysław Własenko na łamach portalu "blik.ua" omówił najważniejsze aspekty postu Królewskiego, zwracając uwagę na główne postulaty właściciela Wisły. Te dotyczą przede wszystkim chęci budowania marki własnej oraz obciążenia dla samego klubu - dalsza współpraca z Szachtarem pochłonęłaby dużo środków finansowych i organizacyjnych, co zdecydowanie nie leży w interesie klubu.

Podobna narracja pojawia się również w publikacjach innych portali. "ukrfootball.ua" określił decyzję Królewskiego mianem "niespodziewanego wykluczenia z meczów domowych w Polsce". Portal "tribuna.ua" z kolei ograniczył się do przedstawienia całości oświadczenia Królewskiego, nie zamieszczając przy tym szerszego komentarza.

Komentarze internautów jasno wskazują na rozczarowanie, a momentami również i brak zrozumienia dla decyzji Królewskiego. Jako główną lokację spotkań Szachtara wskazywana jest Turcja, a konkretnie Izmir i Stambuł. Miałyby to być atrakcyjne kierunki ze względu na osobę trenera mistrza Ukrainy Ardy Turana.

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Szachtar Donieck będzie kolejnym rywalem Legii w Lidze Konferencji Marcin Golba AFP

Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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