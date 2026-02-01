Debiut Papszuna do zapomnienia. Kolejny dramat Legii. Cios w 90. minucie

Na temat Legii powiedziane zostało już wszystko. W pierwszej części sezonu z warszawskim klubem pożegnał sięEdward Iordanescu, którego dalsza praca nie miała już żadnej przyszłości. Jego miejsce jako tymczasowym trener zajął Inaki Astiz. Hiszpan zawiódł na całej linii. Pod jego wodzą zespół rozegrał dziesięć spotkań i wgrał tylko jedno z nich. Reszta to sześć porażek i trzy remisy.

W ten sposób rundę jesienną Legia zakończyła w... strefie spadkowej, na 17., czyli przedostatnim miejscu z 19 punktami na koncie. W stolicy wszyscy czekali na zbawcę w postaci Marka Papszuna. Po tygodniach medialnej walki 51-latek w końcu odszedł z Rakowa Częstochowa po tym, jak publicznie ogłosił, że czeka na dołączenie do "Wojskowych". I stało się. Zimę drużyna przepracowała już z nowym szkoleniowcem, z którym w Warszawie wiąże się olbrzymie nadzieje. Nie tylko w tym sezonie. Ale na ten moment podstawowym celem jest zajęcie jak najlepszego miejsca w trwającej kampanii. Legii została tylko Ekstraklasa - 16 spotkań w rundzie wiosennej, która ruszyła w ten weekend.

Era Papszuna rozpoczęta. Tak Legia zagrała pod wodzą nowego trenera

W niedzielę o godz. 17:30 rozpoczął się debiut Papszuna. Na stadion przy ul. Łazienkowskiej przyjechała Korona Kielce, z którą Legia rozegrała mecz 19. kolejki. Pierwszy raz w tym sezonie gospodarze wyszli na murawę w ustawieniu z trójką stoperów - 3-4-3 - ulubionej formacji byłego szkoleniowca "Medalików".

Na delikatnie ośnieżonej murawie od pierwszej minuty oglądaliśmy m.in. Kacpra Urbańskiego, Miletę Rajovicia, Bartosza Kapustkę czy Wahana Biczachcziana. Za to w Koronie pierwsze spotkanie rozegrał Mariusz Stępiński. Czterokrotny reprezentant Polski trafił do Kielc w zimowym okienku, odchodząc z cypryjskiej Omonii Nikozja.

30-latek wrócił do Ekstraklasy niemal po dekadzie. I przywitał się z nią najlepiej jak mógł! W 24. minucie Stępiński pokazał swój kunszt i doświadczenie z francuskich czy włoskich boisk. Pokonał Kacpra Tobiasza po strzale głową z obrębu pola karnego. Pochwały należą się także Tamarowi Svetlinowi, czyli autorowi świetnego dośrodkowania. Choć Legia dłużej utrzymywała się przy piłce, to nie potrafiła wykreować dogodnych sytuacji z ataku pozycyjnego. Mróz także dawał się we znaki. Tempo meczu nie należało do najszybszych.

W okolicach 30. minuty nieco niemrawo z główki uderzył Kamil Piątkowski. Momentami błyszczał Urbański - a to przy technicznych przyjęciach piłki, a to przy kreatywnych podaniach. Brakowało jednak konkretów. Nawet nie w postaci samych goli, ale obiecujących okazji. Zawodnicy Jacka Zielińskiego bronili bardzo szczelnie i jednocześnie czekali na swoje szanse przy kontrach czy stałych fragmentach. W 37. minucie kapitalną okazję po rzucie rożnym zmarnował Antonin.

Sędzia zaprosił zawodników obu drużyn na przerwę. Po powrocie na boisko piłkarze Marka Papszuna byli zdecydowanie aktywniejsi, za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania, po czym pokusić się o wyszarpanie kompletu punktów. Tymczasem to Korona wciąż była groźniejsza. W 60. minucie w powietrzu zawisł Stępiński. Były reprezentant Polski drugi raz wpisał się na listę strzelców, jednak sędzia boczny od razu odgwizdał spalonego. Gości dzieliło kilka centymetrów od dwubramkowego prowadzenia.

Dwie minuty później "show" w negatywnym tego słowa znaczeniu dał Augustyniak. Stracił piłkę tuż przed szesnastką, jednak Korona nie skorzystała z tego prezentu. Warszawianie dłubali, próbowali, ale nadal nie stwarzali realnego zagrożenia. Aż do 75. minuty. Wtedy Legia otrzymała drugi rzut karny po faulu na Elitimie. Tym razem do jego wykonania nie podszedł Rajović, a Bartosz Kapustka, który wziął na siebie olbrzymią odpowiedzialność. I nie pękł. Reprezentant Polski trafił do siatki, dzięki czemu na tablicy wyników widniał remis 1:1.

Dziesięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry kolejno w słupek i poprzeczkę uderzał Konrad Matuszewski. Gospodarze mogą mówić o olbrzymim szczęściu, zwłaszcza dlatego, że wcześniej uratował ich minimalny spalony. Szczęściu, którego zabrakło im w 91. minucie. Mariusz Stępiński wpakował gola na 2:1, tym razem w prawidłowy sposób. Takim wynikiem zakończyło się niedzielne spotkanie.

Legia Warszawa na ten moment po dziewiętnastu rozegranych meczach wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. To ósma porażka w Ekstraklasie. Z pewnością nie tak Marek Papszun wyobrażał sobie debiut. W sobotę "Wojskowi" zagrają z Arką w Gdyni.

Statystyki meczu Legia Warszawa 1 - 2 Korona Kielce Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 17 15 Strzały celne 8 4 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 5 4 Ataki 105 80

Marek Papszun AFP

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Kapustka Grzegorz Wajda/REPORTER East News

