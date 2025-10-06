Legia Warszawa w ostatnim czasie nie notuje najlepszych wyników. Gra mocno w kratkę - w ostatnich 5 meczach wygrała raz, a w ostatnich 8 potyczkach - dwa razy. Od końcówki sierpnia pokonała Pogoń Szczecin i Radomiaka Radom, ale zremisowała z Hibernianem (był to jednak remis dający awans), Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok oraz przegrała z Cracovią, a w minionym tygodniu także z Samsunsporem i Górnikiem Zabrze.

Drużyna z Roosevelta 81 jest liderem Ekstraklasy i udowodniła po raz kolejny swoją jakość w niedzielny wieczór, ogrywając stołeczny zespół 3:1. Już po 31 minutach było 2:0, w drugiej połowie goście stracili trzecią bramkę. Gdy sami trafiali do siatki w końcówce czasu podstawowego, było już w zasadzie "po zawodach".

- Jak zawsze mówiłem w przeszłości, biorę za to pełną odpowiedzialność, za złe rzeczy, które się wydarzyły. Byłem już w takiej sytuacji. Wiem, co zrobić i czego brakuje - powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec "Wojskowych" Edward Iordanescu. Były selekcjoner reprezentacji Rumunii znajduje się obecnie w ogniu krytyki.

W sieci zaczęło być goręcej już w czwartek, gdy po porażce z Samsunsporem wygłaszał dość optymistyczne wypowiedzi. - Mieliśmy 64 proc. posiadania i pełną kontrolę, kreowaliśmy szanse, trafiliśmy w słupek, zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana. Wierzę w to, że zasługiwaliśmy przynajmniej na remis, jeśli nie więcej. Dla nas ważne jest to, by wygrać w niedzielę - mówił (cyt. za Legia.net). "Daleko odleciał" - komentował Wojciech Kowalczyk.

Dawid Celt krytykuje Iordanescu. "Zawodnicy nie wyszli z szatni"

We wczorajszy wieczór do internetowej dyskusji dołączył nawet Dawid Celt, trener reprezentacji Polski tenisistek w Billie Jean King Cup. Zakwestionował zdolności mentorskie Iordanescu.

Celt urodził się w Częstochowie, od dziecka jest kibicem Rakowa. Sam grał w piłkę, z którą przygodę zakończył w III lidze.

Polsat Sport Polsat Sport

Maja Chwalińska i Dawid Celt Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Reporter

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Edward Iordanescu, 02.07.2024 r. Maurice van Steen East News