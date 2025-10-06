Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dawid Celt wskazał winnego po klęsce, trener w ogniu krytyki. "Bezlitośnie"

Legia Warszawa od kilku tygodni zmaga się z poważnymi problemami na boisku - drużyna wygrała jedynie dwa z ośmiu ostatnich spotkań, a niedzielna porażka z Górnikiem Zabrze tylko spotęgowała krytykę pod adresem trenera Edwarda Iordanescu. Do dyskusji dołączył również Dawid Celt, który zakwestionował zdolności motywacyjne rumuńskiego szkoleniowca, podkreślając rozczarowanie grą stołecznej drużyny.

Dawid Celt podczas meczu Polska – Ukraina w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, 11.04.2025 r.Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Legia Warszawa w ostatnim czasie nie notuje najlepszych wyników. Gra mocno w kratkę - w ostatnich 5 meczach wygrała raz, a w ostatnich 8 potyczkach - dwa razy. Od końcówki sierpnia pokonała Pogoń Szczecin i Radomiaka Radom, ale zremisowała z Hibernianem (był to jednak remis dający awans), Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok oraz przegrała z Cracovią, a w minionym tygodniu także z Samsunsporem i Górnikiem Zabrze.

Drużyna z Roosevelta 81 jest liderem Ekstraklasy i udowodniła po raz kolejny swoją jakość w niedzielny wieczór, ogrywając stołeczny zespół 3:1. Już po 31 minutach było 2:0, w drugiej połowie goście stracili trzecią bramkę. Gdy sami trafiali do siatki w końcówce czasu podstawowego, było już w zasadzie "po zawodach".

- Jak zawsze mówiłem w przeszłości, biorę za to pełną odpowiedzialność, za złe rzeczy, które się wydarzyły. Byłem już w takiej sytuacji. Wiem, co zrobić i czego brakuje - powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec "Wojskowych" Edward Iordanescu. Były selekcjoner reprezentacji Rumunii znajduje się obecnie w ogniu krytyki.

W sieci zaczęło być goręcej już w czwartek, gdy po porażce z Samsunsporem wygłaszał dość optymistyczne wypowiedzi. - Mieliśmy 64 proc. posiadania i pełną kontrolę, kreowaliśmy szanse, trafiliśmy w słupek, zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana. Wierzę w to, że zasługiwaliśmy przynajmniej na remis, jeśli nie więcej. Dla nas ważne jest to, by wygrać w niedzielę - mówił (cyt. za Legia.net). "Daleko odleciał" - komentował Wojciech Kowalczyk.

Dawid Celt krytykuje Iordanescu. "Zawodnicy nie wyszli z szatni"

We wczorajszy wieczór do internetowej dyskusji dołączył nawet Dawid Celt, trener reprezentacji Polski tenisistek w Billie Jean King Cup. Zakwestionował zdolności mentorskie Iordanescu.

Celt urodził się w Częstochowie, od dziecka jest kibicem Rakowa. Sam grał w piłkę, z którą przygodę zakończył w III lidze.

Maja Chwalińska i Dawid CeltTomasz Jastrzębowski/REPORTERReporter
Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Edward Iordanescu, 02.07.2024 r.Maurice van SteenEast News

