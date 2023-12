Czystki w zespole Ekstraklasy. Klub pozbywa się nawet kapitana

Klub krótko zakomunikował decyzję: "Obaj zawodnicy w środę 20 grudnia otrzymali zgodę od ŁKS-u na znalezienie nowego pracodawcy ". To oznacza, że trener Piotr Stokowiec nie uważa, że zawodnicy są w stanie pomóc drużynie w utrzymaniu. A zespół jest ostatni w tabeli z ośmioma punktami straty do bezpiecznego miejsca.

Marciniak to najbardziej doświadczony zawodnik ŁKS - w Ekstraklasie zadebiutował w 2007 roku. Do tej pory rozegrał w niej 279 spotkań. Grał m.in. w Górniku Zabrze , Cracovii i Arce Gdynia , z którą sięgnął po Puchar Polski . Jest wychowankiem łódzkiego klubu - odszedł z niego w 2008 roku, ale wrócił 13 lat później.

Tym razem spędził w nim trzy lata i pomógł w powrocie do Ekstraklasy. Jesienią wystąpił w ośmiu spotkaniach. Po jednym z nich przegranym 0:5 u siebie z Górnikiem był bardzo krytyczny wobec siebie i kolegów z drużyny.

Adam Marciniak: Jesteśmy słabi

- Trudno coś powiedzieć. Jesteśmy słabi po prostu. Jest nam wstyd. Taki wyniki nam nie przystoi. Wszystko się posypało. Nigdy w życiu się tak nie czułem - mówił. - Każdy czasem dobija do sufitu. Myślę, że my dobiliśmy do swojego - dodawał.