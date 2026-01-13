Czystki w Legii trwają. Na jaw wyszła kolejna "ofiara" Marka Papszuna

Jesień w wykonaniu Legii Warszawa w pewnym momencie przypominała jeden wielki chaos. Szybko okazało się, że zatrudnienie na stanowisku pierwszego trenera Edwarda Iordanescu nie było dobrym posunięciem. Odejście Rumuna nie skończyło problemów, lecz tylko je nawarstwiło. Drużynę "tymczasowo" przejął dotychczasowy asystent Inaki Astiz.

Pod wodzą Hiszpana, który w przeszłości był piłkarzem Legii, stołeczny klub pogrążył się w kryzysie. Ubiegły rok warszawiacy zakończyli w strefie spadkowej Ekstraklasy. "Wojskowi" dodatkowo pożegnali się z Ligą Konferencji po wstydliwej porażce z armeńskim FC Noah. Na dodatek, jeszcze pod koniec kadencji Iordanescu Legia po porażce z Pogonią Szczecin straciła szansę na obronę Pucharu Polski.

Uzdrowienie ma przynieść zatrudnienie Marka Papszuna. Działacze Legii długo walczyli o to, by pozyskać tego szkoleniowca z Rakowa Częstochowa. Sytuacja szybko przedostała się do mediów, a i sam trener nie miał zamiaru ukrywać tego, co się wokół niego dzieje. Transfer sfinalizowano tuż po zakończeniu fazy ligowej Ligi Konferencji. Papszun z Legią podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Marek Papszun ogłosił wprost. Ten zawodnik może szukać nowego klubu

Zmiany wprowadzone w Legii przez Papszuna rozpoczęły się już w momencie kompletowania sztabu szkoleniowego. Z pracą przy pierwszym zespole "Wojskowych" pożegnali się dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań oraz Arkadiusz Malarz. Z Legią pożegnał się również jeden z asystentów Grzegorz Mokry.

Do roszad doszło również w kadrze 17. zespołu Ekstraklasy. Zaraz na początku roku zakończono wypożyczenie Noaha Weisshaupta z niemieckiego SC Freiburg. Z zespołem na obóz nie pojechał Marcel Mendes-Dudziński. 20-letni bramkarz z przeszłością w akademii Benfiki Lizbona prawdopodobnie zostanie wypożyczony do klubu z niższej ligi. Według Tomasza Włodarczyka rywalizację na pozycji bramkarza wzmocnić ma 23-letni Otto Hindrich z rumuńskiego Cluj.

W debiutanckim sparingu Papszuna Legia wygrała 3:2 z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Już w Hiszpanii w poniedziałkowe popołudnie Legia zremisowała 1:1 z węgierskim Puskas Akademia FC. Papszun w tym sparingu dokonał swoistego przeglądu wojsk, lecz kibice mogli dostrzec brak m.in. Claude'a Goncalvesa. W pomeczowej rozmowie na łamach oficjalnej strony klubu Papszun wprost powiedział o sytuacji Portugalczyka.

- Wszyscy zawodnicy występują po równo. Sytuacja Claude jest trudna - mamy nadmiar środkowych pomocników i na dziś trudno mu wywalczyć miejsce. Gramy na jednym froncie, zmieniliśmy system gry, funkcjonowanie graczy i na niektórych pozycjach mamy za dużo zawodników. Np. na prawym skrzydle mamy trzech i wszyscy zagrali po 30 minut. Tak, Claude ma wolną rękę, żeby znaleźć sobie klub - zawyrokował Papszun.

Claude Goncalves został zawodnikiem Legii przed sezonem 2024/25, przechodząc wówczas z bułgarskiego Łudogorca Razgrad. W trwającej kampanii 31-latek zanotował siedem występów w Ekstraklasie oraz łącznie pięć w europejskich pucharach.

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt © 2025 Associated Press

Marek Papszun Wojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PL East News

Claude Goncalves PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News