Czystki Papszuna trwają. Kolejny zawodnik odstawiony. Trener Legii bezwzględny

Od 19 grudnia Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. Obecna sytuacja "Wojskowych" jest niezwykle trudna. Po rundzie jesiennej zajmują 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie 19 punktów. Być może pod wodzą nowego szkoleniowca sytuacja ulegnie poprawie.

W piątek Legia zagrała pierwszy mecz towarzyski z Papszunem na ławce. Rywalem stołecznego klubu była Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Przedstawiciel Ekstraklasy triumfował 3:2. "Była to próba generalna przed wyjazdem na zgrupowanie do Hiszpanii" - pisał Bartłomiej Wrzesiński z Interii Sport.

DJB: Legia pod wodzą Papszuna – rewolucja czy ryzyko? POLSAT GO

Papszun odstawił kolejnego zawodnika. Czystki trwają

Na zgrupowanie na Półwyspie Iberyjskim warszawski klub uda się w sobotę 10 stycznia. Jak przekazał portal legia.net, na obóz z drużyną - zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego - nie pojedzieMarcel Mendes-Dudziński. To 20-letni bramkarz, który dołączył do Legii latem 2024 roku, odchodząc z młodzieżowego zespołu Benfiki U-23.

W polskim klubie nie doczekał się debiutu w seniorach. Wystąpił za to w dziesięciu spotkaniach III-ligowych rezerw. Stracił w nich dziesięć bramek, tylko raz zachował czyste konto. Ponoć ściągnięciem Mendesa-Dudzińskiego interesuje się Świt Skolwin. Na koncie 20-latka znajdziemy występy w juniorskich ekipach reprezentacji Polski.

Do Mijas udadzą się następujący golkiperzy: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Wojciech Banasik. Co ciekawe, według serwisu legionisci.com do kadry pierwszego zespołu włączony został także 17-letni Jan Bienduga.

Jak widać, Marek Papszun i jego ludzie nie mają zamiaru marnować czasu, od razu wprowadzają własne zasady oraz podejmują ważne decyzje. Kilka dni temu oficjalnie ogłoszono odejście Noah Weisshaupta oraz Marco Burcha. Oprócz tego z klubem rozstał się Arkadiusz Malarz, trener bramkarzy i Grzegorz Mokry, asystent trenera.

Obóz Legii w Hiszpanii potrwa od 10 do 24 stycznia. W trakcie zagranicznego zgrupowania zaplanowano kilka meczów kontrolnych. Do rywalizacji w Ekstraklasie "Wojskowi" wrócą 1 lutego - wtedy zagrają z Koroną Kielce na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

Marek Papszun Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News