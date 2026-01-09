Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czystki Papszuna trwają. Kolejny zawodnik odstawiony. Trener Legii bezwzględny

Michał Chmielewski

Marek Papszun "zadebiutował" już jako trener Legii. W piątek stołeczny klub rozegrał sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ekipie z Ekstraklasy udało się wygrać 3:2. W międzyczasie media poinformowały, że na najbliższym obozie w Hiszpanii, na który lada moment uda się zespół, zabraknie jednego z zawodników. Mowa o byłym bramkarzu młodzieżowej ekipy lizbońskiej Benfiki.

Trener w zimowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa stoi na boisku o zmierzchu, w tle rozmazana postać i fragmenty murawy stadionu.
Marek PapszunWojciech DobrzynskiNewspix.pl

Od 19 grudnia Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. Obecna sytuacja "Wojskowych" jest niezwykle trudna. Po rundzie jesiennej zajmują 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie 19 punktów. Być może pod wodzą nowego szkoleniowca sytuacja ulegnie poprawie.

W piątek Legia zagrała pierwszy mecz towarzyski z Papszunem na ławce. Rywalem stołecznego klubu była Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Przedstawiciel Ekstraklasy triumfował 3:2. "Była to próba generalna przed wyjazdem na zgrupowanie do Hiszpanii" - pisał Bartłomiej Wrzesiński z Interii Sport.

DJB: Legia pod wodzą Papszuna – rewolucja czy ryzyko?POLSAT GO

Papszun odstawił kolejnego zawodnika. Czystki trwają

Na zgrupowanie na Półwyspie Iberyjskim warszawski klub uda się w sobotę 10 stycznia. Jak przekazał portal legia.net, na obóz z drużyną - zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego - nie pojedzieMarcel Mendes-Dudziński. To 20-letni bramkarz, który dołączył do Legii latem 2024 roku, odchodząc z młodzieżowego zespołu Benfiki U-23.

W polskim klubie nie doczekał się debiutu w seniorach. Wystąpił za to w dziesięciu spotkaniach III-ligowych rezerw. Stracił w nich dziesięć bramek, tylko raz zachował czyste konto. Ponoć ściągnięciem Mendesa-Dudzińskiego interesuje się Świt Skolwin. Na koncie 20-latka znajdziemy występy w juniorskich ekipach reprezentacji Polski.

    Do Mijas udadzą się następujący golkiperzy: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Wojciech Banasik. Co ciekawe, według serwisu legionisci.com do kadry pierwszego zespołu włączony został także 17-letni Jan Bienduga.

    Jak widać, Marek Papszun i jego ludzie nie mają zamiaru marnować czasu, od razu wprowadzają własne zasady oraz podejmują ważne decyzje. Kilka dni temu oficjalnie ogłoszono odejście Noah Weisshaupta oraz Marco Burcha. Oprócz tego z klubem rozstał się Arkadiusz Malarz, trener bramkarzy i Grzegorz Mokry, asystent trenera.

    Obóz Legii w Hiszpanii potrwa od 10 do 24 stycznia. W trakcie zagranicznego zgrupowania zaplanowano kilka meczów kontrolnych. Do rywalizacji w Ekstraklasie "Wojskowi" wrócą 1 lutego - wtedy zagrają z Koroną Kielce na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

    Mężczyzna w sportowym stroju i czapce z daszkiem, z brodą oraz okularami, uśmiecha się, stojąc na tle tablicy z logotypami sponsorów oraz napisami Ekstraklasa.
    Marek PapszunBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News
    Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
    Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
    Mężczyzna w niebieskiej kurtce sportowej i czapce z daszkiem z herbem klubu piłkarskiego, otoczony przez innych ludzi na trybunach stadionu podczas wydarzenia sportowego.
    Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News

