Raków Częstochowa w starciach z Wisłą Kraków nie przegrał w trzech ostatnich spotkaniach w PKO Ekstraklasie w roli gospodarza. Raków w tych meczach stracił tylko jednego gola. Czy dobra passa częstochowian trwać będzie nadal, a może to Wisła zainkasuje wreszcie trzy punkty w potyczce z niewygodnym rywalem? Gdzie oglądać mecz Raków - Wisła? Transmisja spotkania Raków - Wisła w tv na Canal+Sport i Canal+Sport 3. Mecz Rakowa z Wisłą można obejrzeć także online live stream na canalplus.com i player.pl.

Raków - Wisła. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa przed przerwą zimową zakończył zmagania w PKO Ekstraklasie na trzeciej pozycji. Raków zdobył w dotychczasowych dziewiętnastu meczach 35 punktów, triumfując w dziesięciu spotkaniach. Raków rozegrał w tym sezonie dziewięć gier w lidze w roli gospodarza i uzyskał w tych starciach 18 "oczek", przegrywając tylko raz - z Górnikiem Zabrze 1-2. Najskuteczniejszym graczem Rakowa jest Hiszpan Ivi Lopez, który ma na koncie dziesięć bramek i sześć asyst, co sprawia, że jest na czele klasyfikacji strzelców ligi wraz z Mikaelem Ishakiem z Lecha.



Raków - ostatnie wyniki:



Raków - Zoria 3-2

Raków - Dinamo Batumi 3-3

Raków - Navbahor 3-0

Raków - Rapid 1-2

Raków - Jagiellonia 5-0



Zobacz też: Wisła Kraków zainteresowana Bośniakiem, ale ma konkurencję

Wisła Kraków to trzynasta drużyna PKO Ekstraklasy po dziewiętnastu kolejkach z dorobkiem 21 punktów. Wisła ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. W ostatnim meczu ligowym w 2021 r. Wisła wygrała u siebie z ekipą z Niecieczy 3-0 i tym samym przerwała pasmo czterech spotkań bez triumfu. Wisła słabo radzi sobie w obecnych rozgrywkach w potyczkach wyjazdowych, gdyż zdobyła tylko osiem punktów w dziesięciu grach. Wisła nie wygrała na terenie rywali w czterech poprzednich meczach PKO Ekstraklasy.



Wisła - ostatnie wyniki:

Wisła - Banik 1-3

Wisła - Karabach 0-0

Wisła - Łudogorets 1-1

Wisła - Tatran Liptovsky 3-0

Wisła - Bruk-Bet 3-0



Raków - Wisła. Zmiany kadrowe

Raków w przerwie w rozgrywkach wzmocnili: Szymon Czyż, Bogdan Racovițan i Deian Sorescu. Do zmagań w 2022 r. Raków przystąpi bez: Alexandre'a Guedesa, Iwo Kaczmarskiego (wypożyczenie do Empoli FC) i Daniela Szelągowskiego (wypożyczenie do Warty Poznań).



Wisła Kraków pozyskała następujących piłkarzy: Joseph Colley, Enis Fazlagić, Luis Fernández, Sebastian Ring, Zdeněk Ondrášek oraz Momo Cissé. Natomiast Wisłę opuścili: Michał Buchalik, Aschraf El Mahdioui oraz Yaw Yeboah, a na wypożyczenia udali się: Kacper Duda (Garbarnia Kraków), Krystian Wachowiak (GKS Tychy), Adi Mehremić (Maccabi Petach Tikwa) oraz Hubert Sobol (Stomil Olsztyn).



Raków - Wisła. Gdzie oglądać transmisję meczu w tv i online live stream?

Starcie Raków - Wisła w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę 6 lutego. Początek spotkania Raków - Wisła o godzinie 15.00. Transmisję meczu Raków - Wisła można oglądać w tv na kanałach Canal+Sport i Canal+Sport 3. Starcie Rakowa z Wisłą można obejrzeć również online live stream na canalplus.com i player.pl.



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Raków - Wisła w PKO Ekstraklasie na sport.interia.pl.



Kiedy i o której godzinie początek meczu Raków - Wisła w PKO Ekstraklasie? Niedziela 6 lutego, godzina 15.00.

Gdzie oglądać starcie Rakowa z Wisłą w tv? Canal+Sport i Canal+Sport 3

Online live stream meczu Raków - Wisła na canalplus.com i player.pl.

