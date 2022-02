Mecz Legia - Warta zostanie rozegrany w niedzielę, 13 lutego o godz. 17.30 w Warszawie. Piłkarze Legii chcą udowodnić, że występ w Lubinie nie było dziełem przypadku, a Warta przyjedzie na Łazienkowską z nadzieją na pierwszą wygraną w tym roku. Kto okaże się lepszy? Transmisja tv meczu Legia - Warta w Canal+ 1 i Canal+ Sport 3. Legia - Warta online live stream na Polsat Box Go.

Reklama

Legia - Warta. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy

Legia zwycięstwem 3-1 w Lubinie z Zagłębiem - w pierwszym meczu po zimowej przerwie - wysłała jasny sygnał rywalom, że wiosną nie składa broni i zamierza gonić czołówkę. To dopiero szósta wygrana Legii w tym sezonie. Dzięki niej mistrzowie Polski powiększyli swój dorobek do 18. punktów i zajmują 16. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.



W kadrze meczowej Legii na mecz z Wartą nie znajdzie się Luquinhas. Brazylijczyk przenosi się do występującego w MLS - New York Red Bulls. Legia otrzyma za piłkarza nieco ponad trzy miliony euro.

Ostatnie wyniki Legii w PKO Ekstraklasie przedstawiają się następująco:



Zagłębie - Legia 1-3

Legia - Radomiak 0-3

Legia - Zagłębie 4-0

Warta plasuje się w tabeli tuż za Legią, mając na koncie 17. punktów. Ten rok poznaniacy rozpoczęli od remisu z Górnikiem Łęczna 1-1. Bliżej zwycięstwa byli piłkarze Górnika po kapitalnym golu strzelonym przewrotką przez Bartosza Śpiączkę, ale w doliczonym czasie gry cenny punkt Warcie zapewnił... bramkarz Adrian Lis. Bramkarz Zielonych zachował się w polu karnym jak rasowy napastnik, trafiając głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



- Gdy piłka leciała po dośrodkowaniu Łukasza Trałki, to czułem, że będę miał okazję. Musiałem tylko odpowiednio uderzyć piłkę i to mi się udało - powiedział Adrian Lis.

Ostatnie wyniki Warty w PKO Ekstraklasie przedstawiają się następująco:



Warta - Górnik Łęczna 1-1

Pogoń - Warta 1-1

Warta - Śląsk 2-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO EKSTRAKLASA - Odcinek 20. WIDEO INTERIA.TV

W sobotę dojdzie do 33. konfrontacji Legii z Wartą w historii. Bilans tych potyczek jest na korzyść Legii, która wygrała dziewiętnaście meczów. Dwanaście razy zwyciężała Warta. Jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Legia - Warta. Kiedy i o której mecz?

Mecz Legia - Warta rozpocznie się w niedzielę, 13 lutego o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Legia - Warta. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv meczu Legia - Warta na Canal+ 1 i Canal+ Sport 3.

Legia - Warta. Transmisja online live stream

Legia - Warta online live stream na Polsat Box Go i Canal+ Online.

O której początek meczu Legia - Warta? W niedzielę o godz. 17.30.

Transmisja tv Legia - Warta: Canal+ 1 i Canal+ Sport 3.

Online live stream Legia - Warta: Polsat Box Go i Canal+ Online.

Wynik meczu i relacja tekstowa "na żywo" Legia - Warta na stronie sport.interia.pl.

Czytaj też: