Czy Lech okaże się bezkonkurencyjny w Ekstraklasie?

Trudno prognozować przyszłość na podstawie dwóch występów (pamiętajmy o wygranej 3:1 z Górnikiem Zabrze w Superpucharze Polski), ale w przypadku Lecha trzeba brać pod uwagę, że danych do oceny mamy więcej i można tu już mówić o rozważnym procesie budowy drużyny i dochodzenia do coraz lepszego poziomu.

Jest mocny fundament, jest stabilizacja (dwa tytuły mistrzowskie z rzędu z tym samym trenerem), są ciekawe transfery, więc mogę pokusić się o stwierdzenie, że w tym sezonie rozgrywek Ekstraklasy Poznaniacy nie będą mieli konkurencji. Wreszcie można powiedzieć o czołowym polskim klubie, że jest coś robione z głową. Jest myśl, jest wizja, jest solidna baza finansowa. Nie ma nerwowych ruchów.

Obiecująco wygląda sytuacja w Górniku Zabrze. Co prawda tutaj eliminacje mogą zakończyć się całkowitą porażką, ale są symptomy, że idzie ku lepszemu. Wicemistrzowie kraju w 2. rundzie kwalifikacji LM trafili na bardzo wymagającego rywala - Fenerbahce Stambuł i nawet przy niezłym wyniku pierwszego spotkania wyjazdowego (porażka 0:1) uzyskanie awansu będzie zadaniem niezwykle trudnym. Ale ekipę Michala Gasparika stać na to, by wylądować co najmniej w Lidze Konferencji. Kibice tej drużyny sporo obiecują sobie po zaangażowaniu Lukasa Podolskiego w finansowanie i sprawy organizacyjne klubu i jest to jak najbardziej zrozumiałe.

Były reprezentant Niemiec ma wizję, zna bardzo dobrze potrzeby i specyfikę klubu, ma kontakty w Europie i to jest ogromny kapitał. Jestem bardzo ciekawy jak w tym klubie odnajdzie się niechciany w Legii Warszawa Kacper Urbański. Zobaczymy czy to trener Marek Papszun nie potrafił wykorzystać potencjału tego zawodnika, czy wina leży po stronie piłkarza. Mam przeczucie, że to pierwsze...

Skoro mowa o Legii, wygląda na to, że jedyne, co zostało w tym klubie, to deklaracje, że ta drużyna będzie jak zawsze biła się o najważniejsze krajowe tytuły. Są więc chęci, padły takie słowa, ale nie wiem, czy są ku takim ambicjom podstawy. Powiedzieć, że dotychczasowe letnie transfery są kontrowersyjne, to de facto ująć sprawy delikatnie. Jak na razie, to ciekawsze ruchy wykonała choćby Korona Kielce. Nie jest tajemnicą, że w klubie z Łazienkowskiej mamy do czynienia ze sporą desperacją finansową.

Niezachwiana wiara wśród części kibiców oparta jest na osobie trenera Marka Papszuna. W zeszłym sezonie szkoleniowiec Legii działał w bardzo trudnych warunkach i ostatecznie udało się uniknąć zaglądającej w oczy katastrofy, czyli spadku i zespół był nawet kilka sekund od miejsca premiowanego startem w eliminacjach Ligi Konferencji.

Od dłuższego czasu mam jednak wrażenie, że Marek Papszun zaraził się wirusem, na który zapada wielu piłkarzy - po przenosinach do Warszawy uznają, że spełnili już swoje największe marzenia i przestają walczyć o coś więcej, zaczynają osiadać na laurach. Trener nie może jednak chować głowy w piasek, żeby uniknąć winy za ruchy transferowe. Został ściągnięty do Warszawy głównie po to, by walczyć o najwyższe trofea i tego - bez względu na okoliczności - trzeba od niego wymagać.

Przed poprzednim sezonem nikt nie spodziewał się, że Górnik będzie do końca w grze o tytuł, a jednak Gasparik wycisnął z tego zespołu więcej niż maksa. Takie samo zadanie ma przed sobą Marek Papszun. Ten sezon będzie bardzo istotny dla jego reputacji i pokazania tego, że faktycznie jest czołowym polskim trenerem.

Z ciekawością będę śledził to, co dzieje się w Widzewie, gdzie doszło do zmian w pionie sportowym. Mam wrażenie, że klub zatrudniając Łukasza Masłowskiego, który bardzo dobrze radził sobie w Jagiellonii, nie chce dopuścić do tego, by powtórzył się wynik z poprzedniego sezonu. A pozostałe zespoły z Ekstraklasy? Obawiam się, że znów dla większości drużyn nadrzędnym celem będzie walka o utrzymanie. Niestety.

Lech Poznań - Legia Warszawa Monika Wantoła INTERIA.PL

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Lech Poznań - Widzew Łódź Lukasz Gdak East News





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