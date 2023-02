Aura w Polsce potrafi nieźle zaskoczyć. W piątek w Płocku nie udało się rozegrać spotkania Wisły z Wartą , bo całe boisko zostało w ciągu trzech godzin zasypane śniegiem, a prace porządkowe nie dawały jakichkolwiek rezultatów. Kłopoty były też w Łodzi, ale starcie Widzewa z Jagiellonią doszło do skutku , choć z opóźnieniem. Dziś w Częstochowie była początkowo piękna wiosenna pogoda , a gdy dochodziła 30. minuta, bramkarz Piasta František Plach robił sobie z rąk daszek, by pod słońce cokolwiek widzieć. Kwadrans później zaś zaczął zaś prószyć śnieg, a pod koniec spotkania - śnieżyca rozkręciła się na dobre.

Piastowi nie wiodło się w meczach z Rakowem. Mimo to nie wystraszył się lidera

Tyle że gra lidera długo nie układała się tak, jak jego szkoleniowiec pewnie by to sobie wyobrażał. Piast zaskoczył częstochowian - zastosował broń lidera, czyli wysoki pressing, z którym Raków miał dość spory problem. Z tego też wzięła się pierwsza, i w sumie jedyna w pierwszej połowie, znakomita okazja dla gości. W 7. minucie atakowany przez rywala Vladan Kovačević źle bowiem wybił piłkę, prosto pod nogi Damiana Kądziora . Pomocnik Piasta mógł od razu uderzyć prawą nogę, ale przestawił sobie futbolówkę na swoją mocniejszą, lewą. To była świetna okazja, ale Kądzior nie trafił w bramkę, za słabo dokręcił piłkę.

Raków rozkręcał się bardzo powoli. Przed przerwą w końcu dopiął swego

Raków nie zachwycał, ale kontrolował spotkanie. Piast nie miał zbyt wielu argumentów

Gracze Piasta mogli mieć żal do siebie, że po dobrych 30 minutach odpuścili wyższe atakowanie rywala i oddali pole. Drugą połowę znów zaczęli więc od wysokiego pressingu, ale nie dawało im to większych efektów. Linia defensywna Rakowa była skuteczna, nie dopuszczała do niepokoju na przedpolu Kovačevicia. Lider rozgrywek też nie nastawiał się na jakieś huraganowe ataki, kontrolował po prostu spotkanie. Jeśli już kotłowało się pod którąś bramką, to gości - po stałych fragmentach wykonywanych przez Lopeza.